Ο φόβος για τον COVID πληθωρισμό – Daniel Gros

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-Ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή στην ευρωζώνη επιταχύνθηκε περαιτέρω τον Σεπτέμβριο στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας 13ετίας του 3,4% σε ετήσια βάση, προκαλώντας ένα κύμα ανησυχητικών τίτλων. Ο ετήσιος πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες ανήλθε στο 5,3% τον Αύγουστο. Άρα, πόσο ανησυχούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ για μια πιθανή παρατεταμένη πληθωριστική άνοδο;

Στην ευρωζώνη τουλάχιστον, οι τρέχoυσες τιμές του πληθωρισμού είναι αναμενόμενες. Η εμπειρία δείχνει ότι μια οικονομική κρίση οδηγεί πρώτα σε έναν αποπληθωριστικό φόβο και στη συνέχεια σε έναν πληθωριστικό. Μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, οι αποπληθωριστικές ανησυχίες στο κάτω μέρος της επακόλουθης ύφεσης ακολουθήθηκαν από μια αύξηση του πληθωρισμού κατά τη διάρκεια της επακόλουθης ανάκαμψης.

Ένα παρόμοιο μοτίβο ήταν εμφανές στην κρίση του COVID-19. Για ένα μέρος του περασμένου έτους, οι τιμές στην ευρωζώνη έπεφταν και η συζήτηση αφορούσε τις παρατεταμένες αποπληθωριστικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Ο αναφερόμενος πληθωρισμός είναι συνήθως η αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή σε σύγκριση με 12 μήνες πριν. Οι ασυνήθιστα χαμηλές τιμές το προηγούμενο έτος στρεβλώνουν έτσι τον αριθμό. Σήμερα, αυτό το βασικό αποτέλεσμα δεν είναι απλώς ένας παράγοντας μεταξύ πολλών πίσω από τον αυξανόμενο αριθμό πληθωρισμού. Ειναι το κλειδί για την κατανόησή τους, δεδομένου του χαμηλού σημείου της προηγούμενης χρονιάς.

Ο ευκολότερος τρόπος για να κοιτάξετε πέρα ​​από την προσωρινή άνοδο των τιμών που δημιουργήθηκε από το βασικό αποτέλεσμα του 2020, είναι ο υπολογισμός του πληθωρισμού τους τελευταίους 24 μήνες αντί για τους 12. Σε αυτή τη βάση, οι τελευταίοι αριθμοί της ευρωζώνης δεν υποδηλώνουν ισχυρή δυναμική πληθωρισμού: Ο επικεφαλής πληθωρισμός ποσοστό (όπως μετράται από τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) ήταν 3,4 % τον Σεπτέμβριο, αλλά ο δείκτης αυξήθηκε μόνο κατά 1,5 % ετησίως τα τελευταία δύο χρόνια. Ομοίως, ο γερμανικός πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή ήταν 4,1% τον Σεπτέμβριο του 2021, υψηλό 29 ετών, αλλά ο δείκτης ήταν μόλις πάνω από 2% ετησίως, όταν μετρήθηκε σε περίοδο δύο ετών που γεφυρώνει την επίδραση του COVID-19.

Ο πληθωρισμός επηρεάζεται επίσης από τις ασταθείς τιμές της ενέργειας. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της ευρωζώνης (ο οποίος εξαλείφει τις τιμές της ενέργειας) ήταν σταθερός τα τελευταία χρόνια, παραμένοντας σε ένα στενό εύρος περίπου 1-1,5% όταν μετρήθηκε σε διαστήματα δύο ετών.

Υπάρχει όμως μια σαφής διατλαντική διαφορά, με τον πληθωρισμό διάρκειας δύο ετών. Οι αμερικανικές τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3,3% ετησίως κατά μέσο όρο τους τελευταίους 24 μήνες. Ακόμα και ο δείκτης των βασικών προσωπικών δαπανών κατανάλωσης (PCE) τρέχει τώρα πάνω από 2,5% τα τελευταία δύο χρόνια, σαφώς πάνω από το εύρος 1,5-2% που ήταν συνηθισμένο την προηγούμενη δεκαετία.

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο κάποιοι φοβούνται ότι ο πληθωρισμός μπορεί να επιταχυνθεί από αυτά τα σχετικά μέτρια επίπεδα είναι η ταχεία αύξηση σε πολλές τιμές πρώτων υλών. Αλλά και αυτό ήταν αναμενόμενο στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας ανάκαμψης.

Ενώ οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου έγιναν για λίγο αρνητικές στο απόγειο της αναταραχής της χρηματοπιστωτικής αγοράς που προκλήθηκε από την πανδημία στις αρχές του 2020, το πετρέλαιο διαπραγματεύεται τώρα στα 70-80 δολάρια το βαρέλι. Ένα παρόμοιο μοτίβο με τρενάκι εμφανίστηκε μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση. Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου αυξήθηκαν πρόσφατα στην Ευρώπη, αλλά αυτή η κορυφή δεν μπορεί να είναι παρά προσωρινή. Με τις τιμές στους ευρωπαϊκούς κόμβους πέντε φορές το επίπεδο των ΗΠΑ, η διαιτησία με φθηνότερο αμερικανικό σχιστολιθικό αέριο θα μειώσει τις ευρωπαϊκές τιμές με την πάροδο του χρόνου. Οι τιμές των άλλων πρώτων υλών, όπως τα μέταλλα, τείνουν επίσης να εκτιναχθούν όταν η βιομηχανία ανακάμψει.

Οι υψηλότερες τιμές των βασικών προϊόντων αυξάνουν τον πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα, αλλά δεν χρειάζεται να ξεκινήσουν μια πληθωριστική σπείρα. Είναι αλήθεια ότι κάποιος πληθωρισμός αναπτύχθηκε μετά από τους κραδασμούς στην τιμή του πετρελαίου της δεκαετίας του 1970. Αλλά αυτό συνέβη επειδή εργαζόμενοι και καταναλωτές σε περιοχές εισαγωγής αγαθών όπως η Ευρώπη (και, σε μικρότερο βαθμό, οι ΗΠΑ) αρνήθηκαν να αποδεχτούν την απώλεια της αγοραστικής δύναμης που οφείλεται στην πιο ακριβή ενέργεια και ζήτησαν υψηλότερους μισθούς για την αντιστάθμιση.

Μια τέτοια σπείρα είναι πολύ λιγότερο πιθανό να συμβεί σήμερα. Άλλωστε, η άνοδος των τιμών των βασικών αγαθών στις αρχές της δεκαετίας του 2000 δεν ακολουθήθηκε από συνεχή αύξηση του πληθωρισμού. Αυτό συνέβη εν μέρει επειδή η ενέργεια και η ένταση των πρώτων υλών των προηγμένων οικονομιών έχουν μειωθεί με την πάροδο του χρόνου-όπως υποστήριξαν οι Olivier Blanchard και Jordi Gali. Οι σημερινές τιμές για το πετρέλαιο και πολλά άλλα προϊόντα εμφανίζονται υψηλές σε σχέση με πέρυσι, αλλά παραμένουν κάτω από την κορυφή του 2008.

Οι κεντρικές τράπεζες ανησυχούν και συνήθως ξεκινούν αυστηρότερη πολιτική, όταν ο υψηλότερος πληθωρισμός τροφοδοτεί υψηλότερες πληθωριστικές προσδοκίες μεταξύ των καταναλωτών. Και εδώ, υπάρχει μια διατλαντική απόκλιση. Οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους καταναλωτές δείχνουν ότι οι προσδοκίες για πληθωρισμό μειώθηκαν κατά τη διάρκεια της βαθιάς ύφεσης του 2020 και έκτοτε αυξήθηκαν. Ωστόσο, το σημερινό τους επίπεδο υποδηλώνει ότι οι καταναλωτές της ευρωζώνης δεν πιστεύουν ότι η ανοδική πίεση στις τιμές είναι πιο ισχυρή από ό, τι κατά την ανάκαμψη της 2010-11 από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Αντίθετα, μια παρόμοια έρευνα καταναλωτών από την Federal Reserve της Νέας Υόρκης δείχνει ότι οι μεσοπρόθεσμες προσδοκίες για πληθωρισμό στις ΗΠΑ έχουν φτάσει τώρα το 4%.

Οι κορυφαίες κεντρικές τράπεζες μοιάζουν σήμερα με πλοία που έχουν πλησιάσει επικίνδυνα κοντά σε αποπληθωριστικά βράχια μετα το σοκ COVID-19. Τώρα ο άνεμος αλλάζει και οι αντι-πληθωριστικές τους άγκυρες γλιστρούν. Για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κάποια ολίσθηση μπορεί να είναι καλη, επειδή προηγουμένως ήταν αγκυροβολημένη πολύ κοντά στην ακτή. Αλλά η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα πρέπει ίσως τώρα να αρχίσει να ανησυχεί μήπως παρασυρθεί στην ανοιχτή θάλασσα….

Daniel Gros is a member of the board and a distinguished fellow at the Centre for European Policy Studies.

Copyright: Project Syndicate, 2021.

www.project-syndicate.org