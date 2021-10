Ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Χομς

Ισραηλινοί πύραυλοι έβαλαν στο στόχαστρο απόψε το στρατιωτικό αεροδρόμιο της επαρχίας Χομς, στην κεντρική Συρία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν έξι Σύροι στρατιώτες, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο Sana.

Αργά το βράδυ “ο ισραηλινός εχθρός (…) εξαπέλυσε πυραύλους προς το στρατιωτικό αεροδρόμιο T4” με αποτέλεσμα να τραυματιστούν έξι στρατιώτες και να προκληθούν υλικές ζημιές, σύμφωνα με την πηγή αυτήν.

Νωρίτερα, το Sana ανέφερε ότι τα αντιαεροπορικά συστήματα αναχαίτισαν πυραύλους στον ουρανό της επαρχίας Χομς.

Syrian air defenses responded to an alleged Israeli airstrike in Homs, western Syria on Friday night.#Syria | #Israel | #Airstrikehttps://t.co/NV0x1F8yFj

