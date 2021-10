Φρίκη προκαλούν οι μαρτυρίες Γάλλων ανδρών και γυναικών μετά την δημοσιοποίηση έρευνας, στην οποία αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων από ιερείς, κληρικούς και προσωπικό στην Καθολική Εκκλησία της Γαλλίας.

Στην έκθεση περιγράφεται πως το 80% των θυμάτων ήταν αγόρια και κορίτσια ηλικίας μεταξύ 10 – 13 ετών, ενώ πάνω από 3000 ιερείς και μοναχές φέρεται να έχουν βιάσει περισσότερα από 330.000 παιδιά τα τελευταία 70 χρόνια. Ερωτήματα, ωστόσο, προκαλεί η στάση της ίδιας της εκκλησίας, η οποία δεν έλαβε κανένα ουσιαστικό μέτρο για την προστασία των παιδιών από τους κακοποιητές.

Η δημοσιοποίηση του σκανδάλου, επανέφερε στις μνήμες των θυμάτων τις φρικιαστικές ώρες που πέρασαν στα χέρια των κληρικών. «Δεν υπάρχει σωτηρία» τονίζουν χαρακτηριστικά, καθώς οι μνήμες των βιασμών τούς στοιχειώνουν ακόμη και τώρα στην ενήλικη ζωή τους.

Φρικιαστικές μαρτυρίες των θυμάτων

Ο Κρις Γκράχαμ, μοιράστηκε την ιστορία του στην ιστοσελίδα «The Columbus Dispatch», στην οποία αποκάλυψε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από καθολικό ιερέα όταν ήταν 14 ετών, και τόνισε πόσο αυτό το γεγονός έχει επηρεάσει τη ζωή του.

Ο 39χρονος – πλέον – άνδρας αναφέρει πως υποφέρει από διαταραχές μετα-τραυματικού στρες και πολύ συχνά, έρχονται στο μυαλό του στιγμές αυτής της οδυνηρής εμπειρίας. Η ψυχοθεραπεία δε, που ξεκίνησε πριν από περίπου ένα χρόνο, δήλωσε πως τον βοήθησε να θυμηθεί τον βιασμό που υπέστη τον Μάρτιο του 1999 από τον ιερέα, Ρέιμοντ Λαβέλ.

«Αυτές οι πληγές ήταν πολύ βαθιές, ήμουν καταρρακωμένος» επισημαίνει ο Γκράχαμ, ενώ προσθέτει: « Κάθε τραυματική εμπειρία σε ακολουθεί σε όλη σου τη ζωή, μέχρι να ξεκινήσεις να θεραπεύεσαι». Ο Γκράχαμ ήταν ένα από τα 100.000 παιδιά που κακοποιήθηκαν τα τελευταία 70 χρόνια από την καθολική εκκλησία, γεγονός το οποίο ο ίδιος ο Πάπας χαρακτήρισε ως «ψυχολογική δολοφονία».

Ένα άλλο θύμα, η Μαρί, αποκάλυψε πως έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από μοναχή. Η Μαρί, φοίτησε σε γαλλικό καθολικό οικοτροφείο, όταν ήταν στην πέμπτη τάξη του Δημοτικού, το οποίο ήταν, όπως η ίδια αναφέρει, για «παιδιά καλών οικογενειών».

Χαρακτηριστικά αναφέρει πως η εν λόγω καλόγρια, προσποιούταν ότι έψαχνε κάποια μαθήτρια για να τη βοηθήσει στη Λειτουργία, ενώ ουσιαστικά έψαχνε για το επόμενο θύμα της.

«Ήμουν 11 ετών και φαινόμουν 9. Με πήγαινε στο γραφείο της, έκλεινε την πόρτα και μετά τράβαγε τις κουρτίνες. Μετά από αυτό, με έβαζε στα γόνατα και μου έλεγε να διαβάσω το Ευαγγέλιο, ενώ με έσφιγγε με το ένα χέρι στο στήθος της και με το άλλο χέρι κατέβαζε το εσώρουχό μου. Φορούσαμε πλισέ φούστες, όχι παντελόνια. Με τρόμαξε και παρέλυσα», δήλωσε στην εφημερίδα «Daily Beast».

Οι γονείς της 35χρονης – πλέον – Μαρί, φαίνεται πως δεν πίστευαν την κόρη τους σχετικά με τις καταγγελίες που η ίδια εξαπέλυε για την εν λόγω καλόγρια.

Μάλιστα την αποκαλούσαν «ψεύτρα» και της έλεγαν ότι οπωσδήποτε έπρεπε να μείνει στο οικοτροφείο, προκειμένου να «εξημερωθεί». Η συγκεκριμένη καλόγρια την βίαζε επί ένα χρόνο. «Η μητέρα μου, μου είπε ότι ήταν αδύνατο μία καλόγρια στην οποία εμπιστεύτηκε την κόρη της να κακομεταχειριστεί ένα κορίτσι», είπε η Μαρί.

Ο Oλιβιέ Σαβινιάκ είναι ένα ακόμη θύμα βιασμού από ιερέα της γαλλικής καθολικής εκκλησίας. Πίστευε πως ο ιερέας στην ενορία του στη Γαλλία ήταν ένας ευσεβής άνθρωπο, ωστόσο, όταν ο ιερέας του ζήτησε να βγάλει τα ρούχα του και να ξαπλώσει στο κρεβάτι σε ένα δωμάτιο σε ηλικία 13 ετών, ήξερε ότι αυτό δεν ήταν φυσιολογικό.

«Νόμιζα ότι αυτός ο ιερέας ήταν ένας καλός άνθρωπος που δεν θα με έβλαπτε», δήλωσε ο Σαβινιάκ, ο οποίος ηγείται μιας ομάδας θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς.

Το μήνυμα του Πάπα για το σκάνδαλο

Η έκθεση των 2500 σελίδων για την σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών και αγοριών που διενήργησε η ανεξάρτητη αρχή Independent Commission on Sexual Abuse in the Church (CIASE) που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη 5/10, αποκαλύπτουν πως 2.900 με 3.200 κληρικοί κακοποίησαν σεξουαλικά περισσότερους από 216.000 ανηλίκους, σε αυτά τα 70 χρόνια.

Στη συντριπτική πλειοψηφία τους τα θύματα ήταν αγόρια, στην προ-εφηβεία από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Ο Πάπας Φραγκίσκος, εξέφρασε την αντίδρασή του σχετικά με το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης κάνοντας λόγο για «ντροπή».

«Θέλω να εκφράσω προς τα θύματα τη θλίψη μου, την οδύνη μου για τα τραύματα που υπέστησαν και επίσης την ντροπή μου, την ντροπή μας, την ντροπή μου για την υπερβολικά μακρόχρονη ανικανότητα της Εκκλησίας να θέσει τα θύματα στο κέντρο των ανησυχιών της».

«Είναι η ώρα της ντροπής», κατέληξε στο μήνυμά του.

