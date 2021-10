Πυρά κατά της Τουρκίας για τις ενέργειές της στη Συρία, εξαπολύει ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, σε επιστολή του προς την πρόεδρο της Βουλής Νάνσι Πελόσι και στον επικεφαλής της Γερουσίας, Τσακ Σούμερ, με ημερομηνία 7 Οκτωβρίου, με την οποία ζητά να συνεχιστεί εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την κατάσταση στη Συρία.

Ο Μπάιντεν επικρίνει τις στρατιωτικές ενέργειες της Τουρκίας, στη Βόρεια Συρία εναντίον των Κούρδων, οι οποίοι είναι σύμμαχοι των Αμερικανών στον πόλεμο κατά του Ισλαμικού Κράτους (ISIS).

Όπως τονίζει ο αμερικανός πρόεδρος, οι τουρκικές πράξεις απειλούν τη σταθερότητα στην περιοχή και αποτελούν μια ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή για την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ:

«Η κατάσταση μέσα και σε σχέση με τη Συρία, και ιδίως οι ενέργειες της κυβέρνησης της Τουρκίας για τη διεξαγωγή στρατιωτικής επίθεσης στη βορειοανατολική Συρία, υπονομεύει την εκστρατεία για την ήττα του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ και της Συρίας, θέτει σε κίνδυνο τους αμάχους και απειλεί περαιτέρω να υπονομεύσει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή και εξακολουθεί να αποτελεί μια ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή για την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών».

Λόγω των παραπάνω, αναφέρει ο Τζο Μπάιντεν, «διαπίστωσα ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε στο Εκτελεστικό Διάταγμα 13894 σε σχέση με την κατάσταση στη Συρία».

Η επιστολή Μπάιντεν στα αγγλικά

Dear Madam Speaker: (Dear Madam President:)

Section 202(d) of the National Emergencies Act (50 U.S.C. 1622(d)) provides for the automatic termination of a national emergency unless, within 90 days prior to the anniversary date of its declaration, the President publishes in the Federal Register and transmits to the Congress a notice stating that the emergency is to continue in effect beyond the anniversary date. In accordance with this provision, I have sent to the Federal Register for publication the enclosed notice stating that the national emergency declared in Executive Order 13894 of October 14, 2019, with respect to the situation in and in relation to Syria, is to continue in effect beyond October 14, 2021.

The situation in and in relation to Syria, and in particular the actions by the Government of Turkey to conduct a military offensive into northeast Syria, undermines the campaign to defeat the Islamic State of Iraq and Syria, or ISIS, endangers civilians, and further threatens to undermine the peace, security, and stability in the region, and continues to pose an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States. Therefore, I have determined that it is necessary to continue the national emergency declared in Executive Order 13894 with respect to the situation in and in relation to Syria.

Sincerely,

JOSEPH R. BIDEN JR.

