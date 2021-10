Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα για τη δημοσιογραφία, καθώς δύο δημοσιογράφοι η Μαρία Ρέσσα από τις Φιλιππίνες και ο Ντμίτρι Μουράτοφ από τη Ρωσία είναι οι νικητές του Νόμπελ Ειρήνης για το 2021.

Το βραβείο τους απονεμήθηκε για τις προσπάθειες που έχουν κάνει για να διαφυλάξουν την ελευθερία της έκφρασης, η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για τη δημοκρατία.

Ο 59χρονος Ντμίτρι Μουράτοφ, που είναι ένας από τους ιδρυτές και διευθυντής της ρωσικής εφημερίδας Novaia Gazeta, άκουσε τα νέα χαρούμενος και αφιέρωσε το Νόμπελ στο Μέσο του και στους συνεργάτες του που δολοφονήθηκαν λόγω της εργασίας τους και των ερευνών τους.

«Δεν είναι ένα προσωπικό βραβείο. Είναι ένα βραβείο της Novaia Gazeta. Είναι ένα βραβείο για όσους σκοτώθηκαν υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα των ανθρώπων στην ελευθερία της έκφρασης», δήλωσε ο Μουράτοφ, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Novaia Gazeta διακρίθηκε για τις αποκαλύψεις της για τις εξωδικαστικές εκτελέσεις και τις διώξεις εναντίον των ομοφυλόφιλων στην Τσετσενία αλλά και για τη συμμετοχή της στις διεθνείς έρευνες των «Panama Papers».

Οι συνεργάτες της εφημερίδας γίνονται αρκετά συχνά θύματα επειλών και πιέσεων. Ωστόσο, δεν το βάζουν κάτω και συνεχίζουν να αναζητούν την αλήθεια.

«Δεν θα πάμε πουθενά, δεν είμαστε ξένοι πράκτορες, δεν χρηματοδοτούμαστε από το εξωτερικό, θα μείνουμε και θα εργαστούμε στη Ρωσία», είχε τονίσει ο Μουράτοφ τον Μάρτιο.

