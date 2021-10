Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης στο τζαμί στο Αφγανιστάν με τους δεκάδες νεκρούς

Επίσημα ανέλαβε την ευθύνη, για την επίθεση στο τέμενος, το Ισλαμικό Κράτος, που το τελευταίο διάστημα έχει στοχοποιήσει την κοινότητα των Σιιτών στο Αφγανιστάν, προβαίνοντας για δεύτερη φορά, μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα, σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας.

Με αίμα βάφτηκε η επαρχία Κουντούζ, όπου τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν, από την επίθεση, στην πιο σκληρή ενέργεια βίας από την ημέρα που οι αμερικανικές δυνάμεις αποχώρησαν από την Καμπούλ.

Πτώματα κείτονταν στο έδαφος μέσα στο τζαμί, οι εικόνες αποτρόπαιες, προκάλεσαν παγκόσμιο σοκ.

Πάνω από 100 είναι οι τραυματίες της έκρηξης στην πόλη, στα βόρεια του Αφγανιστάν. Μέχρι πριν από λίγη ώρα δεν είχε υπάρξει επίσημη ανάληψη της ευθύνης για την επίθεση, ωστόσο, από τα βλέμματα είχαν στραφεί, από την αρχή, στο Ισλαμικό Κράτος, που αντιμετωπίζει τους σιίτες μουσουλμάνους ως αιρετικούς.

Πίσω από την επίθεση θεωρήθηκε, λίγα λεπτά μετά το λουτρό αίματος, ότι βρισκόταν το παρακλάδι του ISIS, το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν, που τα τελευταία χρόνια προβαίνει σε βιαοπραγίες στην περιοχή του Αφγανιστάν.

Μιλώντας για τη φρίκη που επικράτησε, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρθηκαν στα ασθενοφόρα που έσπευσαν στο σημείο, παραλαμβάνοντας δεκάδες σορούς.

Στο σκοτάδι βυθίστηκε και πριν από λίγες ημέρες η Καμπούλ μετά την τρομοκρατική επίθεση με οσμή Ισλαμικού Κράτους , σε τζαμί. Η βόμβα εξερράγη σε τζαμί, στο οποίο τελούνταν μνημόσυνο για τη μητέρα του εκπροσώπου των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλά Μουτζαχίντ.

Huge EXPLOSION at Shiite Mosque in Afghan province of Kunduz – Dozens KILLED [Independent Persian – citing eyewitnesses].#Afghanistan pic.twitter.com/0xWxW5LMip

— Al Aqeel Jawad🚩 (@JawadAbubakar7) October 8, 2021