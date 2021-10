Οι κάτοικοι του Μαϊάμι Μπιτς «ξεσηκώθηκαν» όταν έμαθαν τα σχέδια των εργολάβων που είχαν αγοράσει την οικία να την γκρεμίσουν – Η online αίτηση να σωθεί το σπίτι του διαβόητου γκάνγκστερ ως «κομμάτι της αμερικανικής ιστορίας» έφερε αποτέλεσμα, και λίγο αργότερα «άλλαξε χέρια».

Το σπίτι στο Μαϊάμι όπου ο Αλ Καπόνε άφησε την τελευταία του πνοή το 1947 μετά από καρδιακή ανακοπή «σώθηκε» από την κατεδάφιση χάρη στις προσπάθειες κατοίκων της περιοχής, που ξεκίνησαν μια καμπάνια ζητώντας να διατηρηθεί η ιστορική οικία.

Αυτό συνέβη λίγες μόλις εβδομάδες μετά την αγορά του ακινήτου από τους εργολάβους ανάπτυξης ακινήτων Τοντ Μάικλ Γκλέιζερ και Νέλσον Γκονσάλες τον περασμένο Αύγουστο, στην τιμή των 10,75 εκατομμυρίων δολαρίων.

