Αφγανιστάν: Επίθεση αυτοκτονίας σε τζαμί – Πληροφορίες για δεκάδες θύματα

Πολύνεκρη επίθεση αυτοκτονίας σε τζαμί σημειώθηκε στη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής, στην επαρχία Κουντούζ του Αφγανιστάν. Οι πρώτες μαρτυρίες κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς- που ξεπερνούν τους 50 και πάνω από 100 τραυματίες.

Σύμφωνα με υπηρεσία του ΟΗΕ, τουλάχιστον 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν.

«Έχουμε δεχθεί πάνω από 90 τραυματίες και πάνω από 15 νεκρούς, ωστόσο ο αριθμός θα αλλάξει. Εξακολουθούμε να παραλαμβάνουμε περισσότερους ανθρώπους» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εργαζόμενος της οργάνωσης «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Επιχειρηματίας της περιοχής έσπευσε στο περιφερειακό νοσοκομείο της Κουντούζ για να δει εάν οι γιατροί χρειάζονται αίμα και περιγράφει σκηνές φρίκης. «Είδα πάνω από 40 πτώματα. Τα ασθενοφόρα πήγαιναν πίσω στο σημείο της έκρηξης για να μεταφέρουν τους νεκρούς» είπε στο AFP.

Ο αριθμός των νεκρών θεωρείται ότι θα αυξηθεί. Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην κύρια είσοδο του νοσοκομείου και έκλαιγαν για τους συγγενείς τους, ωστόσο ένοπλοι Ταλιμπάν προσπάθησαν να εμποδίσουν τις συγκεντρώσεις, σε περίπτωση νέας έκρηξης, είπε εργαζόμενος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

Οπτικό υλικό δείχνει πτώματα περιστοιχισμένα από συντρίμμια μέσα στο τέμενος αυτό, στο οποίο προσεύχονται σιίτες μουσουλμάνοι. Κι αν οι εικόνες μέσα από το τζαμί είναι πολύ σκληρές, στη γύρω περιοχή οι άνθρωποι έχουν βγει τρομαγμένοι στους δρόμους.

Οι Ταλιμπάν επιβεβαίωσαν την επίθεση αυτοκτονίας και ανακοίνωσαν ότι ομάδα ειδικών δυνάμεων βρίσκεται ήδη στο σημείο, διεξάγοντας έρευνα για το περιστατικό.

«Σήμερα το απόγευμα, έκρηξη σημειώθηκε σε τζαμί Σιιτών συμπατριωτών μας στην περιοχή Χαν Αμπάντ στοΜαντάρ, πρωτεύουσα της επαρχίας Κουντούζ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν πολλοί συμπατριώτες μας» δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιουλάχ Μουχατζίντ.

Το τζαμί χρησιμοποιείται από μουσουλμανική μειονότητα που θεωρείται αιρετική

Το τζαμί αναφέρεται ότι χρησιμοποιείται από τη μουσουλμανική μειονότητα Σία. Συχνά, μουσουλμάνοι εξτρεμιστές πραγματοποιούν επιθέσεις κατά της συγκεκριμένης κοινότητας, καθώς τους θεωρούν αιρετικούς.

Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει γίνει ανάληψη ευθύνης, αν και οι πρώτες υποψίες στρέφονται στο Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν, καθώς στο παρελθόν έχει στοχεύσει τη συγκεκριμένη μειονότητα. Το ISIS-K εναντιώνεται με βίο τρόπο στους Ταλιμπάν και έχει πραγματοποιήσει διάφορες βομβιστικές επιθέσεις πρόσφατα, κυρίως στα ανατολικά της χώρας. Η Κουντούζ θεωρείται κομβικό σημείο για τις οικονομικές και εμπορικές μεταφορές με το Τατζικιστάν.

Ακολουθούν ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΒΙΝΤΕΟ από το σημείο της επίθεσης:

