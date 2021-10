Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στη μεγάλη πορεία για το κλίμα στις Βρυξέλλες

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συμμετείχαν σήμερα στις Βρυξέλλες στην πρώτη μεγάλη πορεία για το κλίμα που πραγματοποιήθηκε μετά την έναρξη της επιδημίας του κορωνοϊού, λίγες εβδομάδες πριν από την COP26, τη διεθνή διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα.

Σύμφωνα με μια εκτίμηση της αστυνομίας, τουλάχιστον 25.000 άνθρωποι μετείχαν στην πορεία αυτή των τριών χιλιομέτρων. Οι οργανωτές δήλωσαν ότι σχεδόν 70.000 άνθρωποι συμμετείχαν.

“Ήρθε η ώρα να υπάρξει μια συστημική αλλαγή με ριζοσπαστική δράση. Αφορά την επιβίωση της ανθρωπότητας”, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο VRT η ακτιβίστρια του κλίματος Ανούνα Ντε Βέβερ.

