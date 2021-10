Στο φως της δημοσιότητες έρχονται οι πρώτες εικόνες από την πολύνεκρη αεροπορική τραγωδία στη Δημοκρατία του Ταταρστάν, στη Ρωσία.

Ένα ελαφρύ αεροσκάφος, τύπου L-410, συνετρίβη στην περιοχή του Ταταρστάν. Όπως έγινε γνωστό, το αεροσκάφος μετέφερε ομάδα αλεξιπτωτιστών.

Σύμφωνα με τον τελευταίο τραγικό απολογισμό, από τη συντριβή του αεροσκάφους σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι, ενώ έξι επιβαίνοντες διασώθηκαν, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών του Ταταρστάν.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, στο αεροπλάνο επέβαιναν 20 αλεξιπτωτιστές και δύο μέλη πληρώματος.

Σημειώνεται πως οι προηγούμενες πληροφορίες από ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων έκαναν λόγο για 19 νεκρούς, ωστόσο δεν επιβεβαιώνονται.

Στο σημείο έσπευσαν οι ομάδες διάσωσης, ενώ οι εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα είναι σοκαριστικές.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις για τα αίτια της συντριβής, ωστόσο πηγή ανέφερε στο Sputnik ότι η συντριβή μπορεί να οφείλεται σε υπερφόρτωση.

#BREAKING : A plane L-410 with 21 paratroopers and 2 crew members crashed in #Menzelinsk city of #Tatarstan. According to preliminary information 19 people died and 3 others were injured, They are hospitalized. pic.twitter.com/UnEQiw5ojy

— Sushmit Patil Сушмит Патил सुश्मित पाटिल 🇮🇳 (@PatilSushmit) October 10, 2021