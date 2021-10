Μεγάλος σεισμός σημειώθηκε στην Αλάσκα των Ηνωμένων Πολιτειών με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για 6,5 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην χερσόνησο της Αλάσκας, στις Αλεούτιες Νήσους. Ο σεισμός ξύπνησε μνήμες από τον μεγάλο σεισμό του καλοκαιριού. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί συναγερμός για τσουνάμι,

Preliminary 6.5 earthquake off of the Alaska Peninsula. #earthquake #Alaska pic.twitter.com/82YWrrEM4W

An #earthquake happened near #Alaska, #UnitedStates 10mins ago at 9:10AM on 11/10/2021 UTC. The earthquake had a magnitude of M7.0 and it was 10km (6.2 miles) deep in the ground. Stay safe! #sismo #quake

Site Used: https://t.co/GPtajNz7ME

Pictures are from EMSC. pic.twitter.com/xSsRkMvFjp

— Earthquake Updates Worldwide (@InfoEarthquakes) October 11, 2021