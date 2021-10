ΗΠΑ: Με «μόλυνση» στο νοσοκομείο ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον – Δεν έχει κορωνοϊό

Ο 42ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μπιλ Κλίντον, 75 ετών, εισήχθη την Τρίτη σε νοσοκομείο στην Ερβάιν, στην Καλιφόρνια, για νοσηλεία εξαιτίας «μόλυνσης», που πάντως «δεν σχετίζεται με τον νέο κορωνοϊό», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του, επιβεβαιώνοντας την πληροφορία που μετέδωσε το βράδυ της Πέμπτης το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

«Το απόγευμα της Τρίτης ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον εισήχθη στο Ιατρικό Κέντρο UCI για να υποβληθεί σε θεραπεία λόγω μόλυνσης που δεν σχετίζεται με την COVID», εξήγησε ο εκπρόσωπός του, ο Άνχελ Ουρένια μέσω Twitter.

Statement, from me, on President Clinton pic.twitter.com/Jbfl4evpcF

— Angel Ureña (@angelurena) October 15, 2021