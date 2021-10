IKEA: Αναμένει ελλείψεις έως τα μέσα του 2022

Να παραμείνουν μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους οι ελλείψεις, λόγω της κρίσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, αναμένει η IKEA.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να βγάλουμε προϊόντα από την Κίνα, όπου υπήρχε πολύ περιορισμένη χωρητικότητα», δήλωσε σε συνέντευξή του ο διευθύνων σύμβουλος της Inter IKEA (του παγκόσμιου franchiser για τη σουηδική εταιρεία), Jon Abrahamsson Ring.

Οι ελλείψεις στα εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς και τα μπλοκαρισμένα λιμάνια έχουν προκαλέσει προβλήματα στα logistics στο λιανεμπόριο παγκοσμίως.

Εταιρείες όπως η Hennes & Mauritz AB και το ηλεκτρονικό κατάστημα λιανικής πώλησης του Ηνωμένου Βασιλείου Asos, έχουν ήδη προειδοποιήσει για βραδύτερη αύξηση των πωλήσεων και υψηλότερο κόστος, λόγω των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, η IKEA έπρεπε να δώσει προτεραιότητα και να εστιάσει στην προσφορά των πιο δημοφιλών προϊόντων της, δήλωσε ο Abrahamsson Ring, προσθέτοντας ότι δεν θεωρεί πως η σουηδική εταιρεία θα ξεφύγει από τη γενική κρίση κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Η περίοδος αυτή θα διαρκέσει ως τον επόμενο Αύγουστο, εκτίμησε. «Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για ολόκληρη την υποδομή εφοδιασμού», είπε χαρακτηριστικά.

Η Inter IKEA είχε ρεκόρ πωλήσεων το προηγούμενο οικονομικό έτος, ανακάμπτοντας από την πρώτη της πτώση τους προηγούμενους 12 μήνες, όταν η πανδημία έκλεισε τα καταστήματα. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5,8% στα 41,9 δισεκατομμύρια ευρώ , ανακοίνωσε η εταιρεία την Πέμπτη.

Η φιλοσοφία της εταιρείας Κάν’ το μόνος σου (Do it yourself) έχει επωφεληθεί καθώς οι καταναλωτές που εργάζονται από το σπίτι ανακαινίζουν το χώρο τους.

Η άνοδος των τιμών για τις μεταφορές και τις πρώτες ύλες που παρατηρήθηκε τους τελευταίους έξι μήνες οδήγησε σε αυξημένο κόστος, το οποίο η εταιρεία σχεδιάζει να απορροφήσει και όχι να περάσει στους πελάτες της.

«Θέλουμε να κάνουμε την IKEA ακόμη πιο προσιτή», δήλωσε ο Abrahamsson Ring, προσθέτοντας ότι η εταιρεία σχεδιάζει να λάβει μεγαλύτερο μερίδιο εσόδων από προϊόντα χαμηλότερης τιμής.

Η IKEA έχει επίσης λάβει άλλα μέτρα για να μεταφέρει προϊόντα στα καταστήματά της, όπως η ίδια η ενοικίαση εμπορευματοκιβωτίων και η εξεύρεση εναλλακτικών διαδρομών στα τρένα.

