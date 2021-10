Η γεωπολιτική των οικονομικών-Jean Pisani-Ferry

Jean Pisani-Ferry

ΠΑΡΙΣΙ – Από την υπόθεση της Huawei μέχρι τη σύγκρουση AUKUS και μετά, μια νέα πραγματικότητα συγκλονίζει την παγκόσμια οικονομία: η εξαγορά, συνήθως εχθρική, των διεθνών οικονομικών από τη γεωπολιτική. Αυτή η διαδικασία μάλλον μόλις ξεκίνησε και η πρόκληση τώρα είναι να μάθουμε πώς να ζούμε με αυτήν.

Φυσικά, η οικονομία και η γεωπολιτική δεν ήταν ποτέ εντελώς ξεχωριστοί τομείς. Η φιλελεύθερη οικονομική τάξη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σχεδιάστηκε από οικονομολόγους, αλλά με βάση ένα γενικό σχέδιο που σχεδιάστηκε από στρατηγικούς εξωτερικής πολιτικής. Οι μεταπολεμικοί πολιτικοί των ΗΠΑ ήξεραν τι ήθελαν: αυτό που μια έκθεση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του 1950 χαρακτήρισε «παγκόσμιο περιβάλλον στο οποίο το αμερικανικό σύστημα μπορεί να επιβιώσει και να ανθίσει». Από την οπτική τους γωνία, η ευημερία του ελεύθερου κόσμου ήταν ο (τελικά επιτυχής) αγωγός για τον περιορισμό και ενδεχομένως την ήττα του σοβιετικού κομμουνισμού και η φιλελεύθερη τάξη ήταν ο αγωγός αυτής της ευημερίας.

Αν και ο τελικός στόχος ήταν γεωπολιτικός, οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις διαμορφώθηκαν για 70 χρόνια με τους δικούς τους κανόνες. Κατά καιρούς, συγκεκριμένες αποφάσεις παρέκκλιναν από τη γεωπολιτική: για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η παροχή οικονομικής βοήθειας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο Μεξικό δεν ήταν ποτέ ισοδύναμη με την παροχή στην Ινδονησία. Ωστόσο, οι αρχές που διέπουν το εμπόριο ή τη συναλλαγματική πολιτική ήταν αυστηρά οικονομικές.

Το τέλος του ψυχρού Πολέμου έβαλε προσωρινά τους οικονομολόγους στην κορυφή. Για τρεις δεκαετίες μετά, οι υπουργοί Οικονομικών και οι κεντρικοί τραπεζίτες νόμιζαν ότι διοικούσαν τον κόσμο. Όπως τόνισαν ο Τζέικ Σάλιβαν (τώρα σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν) και η Τζένιφερ Χάρις το 2020, η διαχείριση της παγκοσμιοποίησης είχε ανατεθεί σε «μια μικρή κοινότητα ειδικών». Και πάλι, υπήρχε ένας υποκείμενος γεωπολιτικός στόχος: με τον ίδιο τρόπο που το οικονομικό άνοιγμα συνέβαλε στην κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, αναμενόταν να επιφέρει τη σύγκλιση της Κίνας προς το δυτικό μοντέλο. Αλλά για τα υπόλοιπα, η παρέμβαση παρέμεινε περιορισμένη.

Η άνοδος της Κίνας και η αυξανόμενη αντιπαλότητα της με τις ΗΠΑ έφερε το τέλος αυτής της εποχής. Με την αποτυχία της σύγκλισης μέσω της οικονομικής ολοκλήρωσης, η γεωπολιτική επανήλθε στο προσκήνιο. Η εστίαση του Μπάιντεν στην κινεζική πρόκληση και η απόφασή του να μην καταργήσει τους εμπορικούς περιορισμούς που θέτει ο προκάτοχός του, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ έχουν εισέλθει σε μια νέα εποχή στην οποία η εξωτερική πολιτική έχει αναλάβει τα οικονομικά.

Στην Κίνα, δεν υπήρχε ανάγκη για μια τέτοια εξαγορά. Παρόλο που οι ηγέτες της χώρας συνηθίζουν να δίνουν προσοχή στην πολυμέρεια, τόσο η ιστορική της παράδοση όσο και η φιλοσοφία διακυβέρνησης δίνουν έμφαση στον πολιτικό έλεγχο των εγχώριων και κυρίως των εξωτερικών οικονομικών σχέσεων. Η διακρατική πρωτοβουλία Belt and Road ενσαρκώνει αυτό το μοντέλο: όπως κατέγραψαν πρόσφατα η Anna Gelpern του Πανεπιστημίου του Georgetown και οι συν-συγγραφείς της, οι κινεζικές συμβάσεις δανείων για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι αδιαφανείς, περιλαμβάνουν πολιτικούς όρους και αποκλείουν ρητά την αναδιάρθρωση του χρέους μέσω πολυμερών διαδικασιών.

Ακόμη και στην Ευρώπη, όπου η πίστη στην πρωτοκαθεδρία των οικονομικών ήταν πιο εδραιωμένη, τα πράγματα έχουν αρχίσει να αλλάζουν. «Η καρδιά του παγκοσμιοποιημένου σχεδίου βρίσκεται στις Βρυξέλλες», δήλωσε ο περιπατητικός αμερικανός λαϊκιστής Steve Bannon το 2018. Αυτό ήταν στην πραγματικότητα αλήθεια: η υπεροχή των κοινών κανόνων επί της κρατικής διακριτικής ευχέρειας είναι μέρος του DNA της Ευρώπης. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξυπνά τώρα με τη νέα πραγματικότητα. Το 2019, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μίλησε για την ηγεσία μιας «γεωπολιτικής επιτροπής».

Το ερώτημα είναι τι συνεπάγεται στην πραγματικότητα αυτή η ανανεωμένη γεωπολιτική εστίαση. Οι περισσότεροι ειδικοί της εξωτερικής πολιτικής οραματίζονται τις διεθνείς σχέσεις ως παιχνίδι εξουσίας. Τα υπονοούμενα μοντέλα τους συχνά υποθέτουν ότι το κέρδος μιας χώρας είναι απώλεια μιας άλλης. Οι οικονομολόγοι, από την άλλη πλευρά, ενδιαφέρονται περισσότερο για την προώθηση των κερδών που αποφέρουν οι διασυνοριακές συναλλαγές ή η κοινή δράση σε όλα τα μέρη. Η βασική τους αντίληψη για τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις προβλέπει ότι ανεξάρτητοι φορείς συνάπτουν εθελοντικά αμοιβαία επωφελείς ρυθμίσεις.

Σε ένα άρθρο του 2019, ο Σάλιβαν και ο Κουρτ Κάμπελ (που τώρα διευθύνει την πολιτική για την Ασία στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Μπάιντεν) περιέγραψαν ένα σχέδιο «ανταγωνισμού χωρίς καταστροφή» μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Το σχέδιό τους συνδύασε τη συνολική εμπορική αμοιβαιότητα με την Κίνα, τη δημιουργία ενός συλλόγου βαθιά ολοκληρωμένων δημοκρατιών της αγοράς και μια αλληλουχία πολιτικής κατά την οποία ο ανταγωνισμός με την Κίνα θα ήταν η προεπιλεγμένη επιλογή, με τη συνεργασία που εξαρτάται από την καλή συμπεριφορά της Κίνας. Απέρριψαν επίσης οποιαδήποτε σχέση μεταξύ των αμερικανικών παραχωρήσεων και της συνεργασίας στη διαχείριση παγκόσμιων κοινών, όπως το κλίμα.

Αυτή θα ήταν μια σαφής στρατηγική, αλλά η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν έχει ακόμη δείξει εάν σκοπεύει να την ακολουθήσει. Τα οικονομικά δεινά της αμερικανικής μεσαίας τάξης και η συνεχής εγχώρια απροθυμία να ανοίξει το εμπόριο έρχονται σε αντίθεση με τους γεωπολιτικούς στόχους και καθιστούν δυσανάγνωστες τις προθέσεις της Αμερικής. Μπορεί οι τύποι εξωτερικής πολιτικής να επικράτησαν των οικονομολόγων, αλλά η εσωτερική πολιτική κυριαρχεί και η καθαρή σκέψη δεν είναι αυτή που καθοδηγεί τη δράση.

Η Κίνα, εν τω μεταξύ, αρνήθηκε κατηγορηματικά να επιτύχει συνεργασία για το κλίμα από την ευρύτερη συζήτηση ΗΠΑ-Κίνας, και πρόσφατα έβαλε λάθος πόδι στις ΗΠΑ υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής στη Συνολική και Προοδευτική Συμφωνία για τη Δια-Ειρηνική Εταιρική Σχέση, ένα περιφερειακό εμπορικό σύμφωνο που ο Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα σχεδιάσε για να απομονώσει την Κίνα, αλλά ο Τραμπ επέλεξε να παραιτηθεί. Αντί να απομονωθεί, η Κίνα προσπαθεί να ξεπεράσει τις ΗΠΑ.

Παραδόξως, η Ευρώπη πλησιάζει τον προσδιορισμό της στάσης της. Εξακολουθεί να πιστεύει στους παγκόσμιους κανόνες και δίνει προτεραιότητα στο να πείσει τους εταίρους να τους διαπραγματευτούν και να τους επιβάλει, αλλά είναι έτοιμη να ενεργήσει μόνη της. Η «ανοικτή στρατηγική αυτονομία» – το νέο της σλογκαν – φάνηκε να είναι οξύμωρο. Αλλά η ΕΕ φαίνεται τώρα να γνωρίζει τι σημαίνει: σύμφωνα με τα λόγια της ανώτερης εμπορικής αξιωματούχου της ΕΕ Sabine Weyand, «συνεργαστείτε με άλλους όπου μπορούμε και εργαστείτε αυτόνομα όπου πρέπει». Σε έναν πιο γεωπολιτικό κόσμο, αυτό μπορεί κάλλιστα να γίνει το σύνθημα της Ευρώπης.

