Κινέζοι αστροναύτες έφθασαν στον διαστημικό τους σταθμό – θα παραμείνουν για έξι μήνες στο διάστημα – Δείτε βίντεο

Το σκάφος τους, το Σεντζού-13, απογειώθηκε στις 00:23 (τοπική ώρα· στις 19:23 χθες Παρασκευή ώρα Ελλάδας) με πύραυλο Μεγάλη Πορεία 2F, από το κέντρο Τζιουτσουάν, στην έρημο Γκόμπι (βορειοδυτικά), κατέγραψαν οι κάμερες της κρατικής τηλεόρασης CCTV, που αναμετέδωσε απευθείας την εκτόξευση.

Η κινεζική υπηρεσία επανδρωμένων διαστημικών πτήσεων χαρακτήρισε επιτυχή την εκτόξευση και διαβεβαίωσε ότι τα μέλη του πληρώματος είναι «καλά» στην υγεία τους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

#Shenzhou13 successfully arrived at China’s #Tiangong space station, docking with the radial port of the Tianhe core module at 6:56 a.m. on Saturday morning.

This marked the start of an unprecedented six-month stay in orbit for the crew of three Chinese astronauts.#神舟十三号 pic.twitter.com/WZS4nd1KQx

