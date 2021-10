Ο επαναστάτης «βασιλιάς» της Wall Street

Λόρενς «Λάρι» Φινκ: Από τους ελάχιστους κορυφαίους επενδυτές που αναφέρονται με το μικρό τους όνομα: «Λάρι» -το αφεντικό της BlackRock, του μεγαλύτερου fund του πλανήτη που διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 10 …τρισεκατομμυρίων ευρώ: Περίπου το ισοδύναμο με το σύνολο των hedge funds και των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων σε όλον τον κόσμο. Ο Λάρι επενδύει χρήματα για συνταξιούχους, ολιγάρχες και φοιτητές, για κρατικά ταμεία ,αλλά και μικρούς αποταμιευτές.

Ίδρυσε την Blackrock το 1988 και είναι σήμερα ο μεγαλύτερος επενδυτής στον κόσμο,ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους ,σχεδόν σε κάθε μεγάλη εταιρεία στις ΗΠΑ – και σε αρκετές σε όλον τον κόσμο. Και φυσικά, από τους μεγαλύτερους δανειστές σε εταιρείες και κυβερνήσεις παγκοσμίως. Συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με δικαιώματα ψήφου σε δεκάδες χιλιάδες εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Apple η Microsoft, η Google, η Bayer Monsanto, HSBC, Deutsche Bank… Πέρυσι , η εταιρία του 69χρονου Φινκ αύξησε τα έσοδά της κατά 4,37 δισεκατομμύρια δολάρια (18%) και τα καθαρά κέρδη κατά 1,36 δισεκατομμύρια.

Ο Φινκ μεγάλωσε κοντά στο Λος Άντζελες. Ο πατέρας του είχε ένα κατάστημα παπουτσιών και η μητέρα του ήταν καθηγήτρια Αγγλικών. Σπούδασε Πολιτικές επιστήμες και δεν ενδιαφερόταν σχεδόν καθόλου για τα οικονομικά. Επειδή απολάμβανε όμως το χρήμα, έκανε αίτηση στη Wall Street, αλλά απορρίφθηκε από την Goldman Sachs. «Ηταν μια ευλογία για μένα», είπε στον βιογράφο του Ρόμπιν Γουίγκλσγουορθ.

Ο Φινκ,ξεκίνησε την καριέρα του το 1976 στην επενδυτική τράπεζα First Boston, όπου γρήγορα έγινε σταρ. Δέκα χρόνια αργότερα, το 1986, ο Φινκ θεωρήθηκε υπεύθυνος για μια ζημιά 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην First Boston , λόγω της αποτυχίας του να αντιμετωπίσει την ξαφνική πτώση των επιτοκίων. Υπέβαλε την παραίτησή του , πριν τον πετάξουν στον δρόμο. Η ήττα πυροδότησε τη φιλοδοξία του: στον Στίβεν Σβάρτζμαν ,ιδιοκτήτη της χρηματιστηριακής Blackstone, βρήκε έναν γενναιόδωρο χρηματοδότη. Αργότερα, λόγω του καλού ονόματος της Blackstone, ο Φινκ βάφτισε τη δική του εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων BlackRock . Μεσούσης της οικονομικής κρίσης το 2009, ο Φινκ μαζί με τον φίλο του Ρόμπερτ Καπίτο,αγόρασαν το τμήμα ETF ( iShares) από την Barclays Bank, η οποία ήταν σε δεινή κατάσταση. Από εκεί και πέρα, η επιχείρησή του έγινε μια σίγουρη επιτυχία. Στα μέσα του 2021, μόνο το τμήμα iShares της BlackRock είχε περιουσιακά στοιχεία 3 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτό-υποτίμηση για καμουφλάζ

«Ο Λάρι Φινκ φοράει συνήθως, βαρετά κοστούμια και γυαλιά που δεν πρέπει να τον έχει … συμβουλέψει ο οπτικός του. Δεν είναι ιδιαίτερα πρωτότυπος», γράφει η Frankfurter Allgemeine Zeitung ,σε αφιέρωμα με τίτλο «Ο βασιλιάς της Wall Street». Ισως «η…αυτό-υποτίμηση να είναι μέρος του μάρκετινγκ του. Και το καμουφλάζ της δύναμής του».

«Ο Φινκ είναι επαναστάτης», γράφει η FAZ. «Χάρη σε αυτόν και τη βιομηχανία του, η επενδυτική αποταμίευση έγινε ελκυστική για όλους. Το έκανε επίσης πολύ απλό: Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας υπολογιστής και μια διαδικτυακή οικονομική πλατφόρμα».

Ο Φινκ και οι συνεργάτες του δεν ισχυρίζονται ότι κερδίζουν την αγορά με έξυπνες ιδέες. Βασίζεται –όπως λέει – στον οικονομολόγο Γιουτζίν Φάμα του Πανεπιστημίου του Σικάγου και στη θεωρία του από το 1970 ,για τις «αποτελεσματικές αγορές». Σύμφωνα με τον Φάμα ,ακόμη και οι πιο έξυπνοι δεν μπορούν να νικήσουν την αγορά. Όπως λέει ο Φινκ, «σε αντίθεση με ό, τι πιστεύουν πολλοί, ο καπιταλισμός δεν είναι για τους καπιταλιστές, αλλά για τους φτωχούς ,που κάνει πλούσιους. Με ένα πρόγραμμα αποταμίευσης 100 ευρώ το μήνα, μέσα σε 30 χρόνια μπορεί κάποιος να αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία 100.000 ευρώ».

Η κόντρα με τον Σόρος

Η αυτοκρατορία του Φινκ δέχεται φυσικά πολλές επικρίσεις. Πρόσφατα, ο Τζορτζ Σόρος επέκρινε έντονα τον Λάρι Φινκ για τα επενδυτικά του σχέδιά στην Κίνα. Σύμφωνα με τον Σόρος , ο Φινκ έκανε «τραγικό λάθος» ,καθώς ,επενδύοντας τα κεφάλαια της BlackRock στην Κίνα, θα υποστηρίξει τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τις ολοένα αυξανόμενες κατασταλτικές του πολιτικές. «Η πολιτική της BlackRock βλάπτει τα συμφέροντα ασφάλειας της Αμερικής», υποστήριξε ο Σόρος σε άρθρο του στην Wall Street Journal.

Με δεδομένο τις πολλές ταινίες για ήρωες και κακούς στη Wall Street, είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι η ζωή του Φινκ δεν έχει γίνει ακόμη, ταινία. Προς το παρόν υπάρχει τουλάχιστον μια βιογραφία του Φινκ ,το βιβλίο του δημοσιογράφου Ρόμπιν Γουίγκλσγουορθ (“Trillions. How a Band of Wall Street Renegades Invented the Index Fund and Changed Finance Forever”).

Ισως το Χόλιγουντ να περιμένει την πτώση του ήρωα , για να του αφιερώσει μια ταινία. Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο στον ορίζοντα Υπάρχουν μάλιστα εκτιμήσεις ότι σύντομα η Blackrock θα κατέχει τις μισές μετοχές των 500 σημαντικότερων αμερικανικών εταιρειών. «Μια συσσώρευση οικονομικής δύναμης που είναι πιθανώς πιο επικίνδυνη από τη διαρκώς δημόσια συζητούμενη δύναμη της Google, της Amazon ή του Facebook», γράφει η FAZ.

ΜΨ