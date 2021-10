Ισπανία: Καθηλωμένα τα αεροσκάφη στη Λα Πάλμα, λόγω της τέφρας από το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα – Δείτε βίντεο

Όλα τα αεροσκάφη παρέμειναν και σήμερα καθηλωμένα στο έδαφος, στο αεροδρόμιο της Λα Πάλμα, στα Κανάρια Νησιά, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, λόγω της τέφρας που εκλύεται από το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα.

Οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν 38 πτήσεις –οι περισσότερες μεταξύ των νησιών– που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν σήμερα. Μόνο οι 4 από τις 34 προγραμματισμένες πτήσεις του Σαββάτου έγιναν κανονικά.

Η τοπική αεροπορική εταιρεία Binter ανακοίνωσε ότι θα επαναλάβει τις πτήσεις «μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες».

Από την έκρηξη του ηφαιστείου έχουν προκληθεί σημαντικές ζημιές σε κτίρια και 7.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ορισμένοι έχασαν τα πάντα όταν η λάβα κατάπιε τα σπίτια τους.

El frente de colada que se mueve hacia el mar lo hace a 15 m/h y a 1270°C. Se encuentra a 200 metros del acantilado a las 12,15 hora canaria / The lava front that moves to the sea does so at 15 m/h & 1270 ° C. It is located 200 meters from the cliff at 12:15 Canarian time pic.twitter.com/i3pDLikbfq

