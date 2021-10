Ronaldo: Συνεργασία με μεγιστάνα της Σιγκαπούρης για την ίδρυση start up ποδοσφαίρου

H ZujuGP είναι μια νεοσύστατη ψηφιακή κοινότητα που βασίζεται στο ποδόσφαιρο, με επικεφαλής τον γιο του μεγαλοπενδυτή από τη Σιγκαπούρη Peter Lim και τον παγκόσμιο σούπερ σταρ Cristiano Ronaldo.

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής έκανε γνωστό το εγχείρημα στους λογαριασμούς του στα social media, με το tag #WritingTheFutureOfFootball και link στον ιστότοπο της ZujuGP. Μία από τις αναρτήσεις εμφανίζει τον παίκτη ως πολεμιστή και μία άλλα τον δείχνει να να σφίγγει το χέρι του Lim, του οποίου η εταιρεία Mint Media Sports, κατέχει και διαχειρίζεται τα δικαιώματα για την προσωπική προβολή του Ronaldo.

I’m all in. Now you! @zujugp connects football communities from East to West.

More here at https://t.co/MFLVkWn6V7#WritingTheFutureOfFootball pic.twitter.com/8KqKXRRPst

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 13, 2021