Η ρωσική Nordwind Airlines ψηφίζει Ελλάδα για το καλοκαίρι του 2022

Σχέδια για την ενίσχυση της παρουσίας της στην Ελλάδα έχει στα σκαριά η ρωσική Nordwind Airlines. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, η Discover the World παρουσίασε τη νέα συνεργασία της με τον ρωσικό αερομεταφορέα, που έχει έδρα τη Μόσχα και ήδη από τον Ιούνιο προσφέρει εβδομαδιαίες πτήσεις από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη προς τις πόλεις Κρασνοντάρ και Μινεράλνυε Βόντι αντίστοιχα με άμεση ανταπόκριση προς Μόσχα.

Η εταιρεία, που έχει τη βάση της στο διεθνές αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο, σχεδιάζει να αναπτύξει περαιτέρω τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα το 2022, προσθέτοντας στο δίκτυό της απευθείας πτήσεις μεταξύ Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Αγίας Πετρούπολης.

«Η φετινή χρονιά, ήταν μια χρονιά αλλαγών για εμάς. Ξεκινήσαμε δρομολόγια σε αρκετούς νέους προορισμούς και παράλληλα πτήσεις προς την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Το εγχείρημα ήταν επιτυχημένο και ιδιαίτερα παραγωγικό και γι’ αυτό έχουμε μεγάλα σχέδια για την Ελλάδα το 2022, σκοπεύοντας να συνδέσουμε την Αγία Πετρούπολη με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Επίσης ερευνούμε την προοπτική σύνδεσης της Ελλάδας με το Καζάν δίνοντας την ευκαιρία στους Έλληνες να γνωρίσουν αυτή την πανέμορφη πόλη και άλλους προορισμούς στη Ρωσία» δήλωσε ο κ. Anton Mattis, αναπληρωτής γενικός και εμπορικός διευθυντής της Nordwind Airlines.

Από την πλευρά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ, κυρία Ιωάννα Παπαδοπούλου τόνισε: «H ψήφος εμπιστοσύνης της Nordwind Airlines στην αγορά της Αθήνας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Καλωσορίζουμε τη συνέχιση της δραστηριότητας της νέας αυτής εταιρείας κατά τη χειμερινή περίοδο, της ευχόμαστε μια επιτυχημένη πορεία στην αγορά της Αθήνας και παραμένουμε δίπλα της για να συμβάλλουμε στα αναπτυξιακά της σχέδια».

Από το 2008, η Nordwind Airlines εκτελεί προγραμματισμένες πτήσεις και πτήσεις τσάρτερ σε περισσότερους από 200 προορισμούς, σε 75 πόλεις, σε 17 χώρες παγκοσμίως. Με στόλο 61 αεροσκαφών, η Nordwind Airlines είναι η 6η σε μέγεθος αεροπορική εταιρεία της Ρωσίας. Το 2019 μετέφερε περισσότερους από 7,5 εκ. επιβάτες. Πρόσφατα, βραβεύτηκε με το βραβείο SkytraxWorldAirlineAwardστην κατηγορία «Best Carrier of Russia to Resort Destinations 2021». Από την πλευρά της, η Discover the World συνεργάζεται (αντιπροσωπεύει) με περισσότερες από 100 αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιωτικά γραφεία. ενώ παράλληλα διαθέτει ένα παγκόσμιο δίκτυο τουριστικών γραφείων σε περισσότερες από 60 χώρες.