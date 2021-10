Συνάντηση επιτελών της ΔΑΥ με εκπροσώπους της «Boeing Global Services»

Θέματα που αφορούν στην υποστήριξη των αεροκινητήρων F110-GE-100/-129 των αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας συζητήθηκαν σε συνάντηση αρμοδίων επιτελών της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) με εκπροσώπους της εταιρείας «Boeing Global Services».

Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν οι Byron Gerand Miranda (Material and Distribution Services-Sales/Sales Director in Europe, Middle East and Africa) και Earl James Godby, (Global Sales and Marketing/ Greece Country Lead).