Εικονική πραγματικότητα: Ποιες είναι οι κορυφαίες εταιρίες

Η λίστα με τις πενήντα καλύτερες εταιρίες εικονικής πραγματικότητας (VR) στην Κίνα, ανακοινώθηκε στη φετινή Παγκόσμια Διάσκεψη της Βιομηχανίας Εικονικής Πραγματικότητας (WCVRI), που διεξάγεται από χθες στην Ναντσάνγκ, πρωτεύουσα της επαρχίας Τσιανγκσί στα ανατολικά της Κίνας.

Οι εταιρίες HTC Communication Co., Ltd., Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd., αλλά και η εταιρία παραγωγής ηλεκτρο-ακουστικών εξαρτημάτων Goertek βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της λίστας.

Περισσότεροι από τριάντα ειδικοί της βιομηχανίας εικονικής πραγματικότητας έλαβαν μέρος στη φετινή κατάρτιση της λίστας.

Η διάσκεψη, συνδιοργανώνεται από το υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορικής, αλλά και την επαρχιακή διοίκηση της Τσιανγκσί, ενώ πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 2018, στην πόλη Ναντσάνγκ.

Η αγορά της εικονικής πραγματικότητας στην Κίνα διευρύνθηκε καταγράφοντας ετήσια αύξηση κατά 46,2% το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της CCID Consulting.

Καταξιωμένες εταιρίες, από τους τομείς του διαδικτύου, της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και της τεχνολογίας cloud, όπως η Lenovo, η iFLYTEK και η iQIYI, συμπεριλαμβάνονται επίσης, στη λίστα.

Διαβάστε ακόμη:

Μητσοτάκης: Ελλάδα και Ιταλία ζητούν κοινή αγορά φυσικού αερίου από την EE (upd)

Citigroup: Yπάρχουν πολλά περιθώρια για επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα

Ένας δισεκατομμυριούχος και ο Ρονάλντο «παντρεύουν» ποδόσφαιρο και τεχνολογία