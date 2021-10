Καλαφάτης: Το «πυρηνικό όπλο» για να κερδίσουμε το μέλλον λέγεται ψηφιακός μετασχηματισμός

“Το πυρηνικό όπλο για να κερδίσουμε το μέλλον λέγεται ψηφιακός μετασχηματισμός. Γι΄ αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που, στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, αρχίζει και δημιουργείται ένα ψηφιακό hub, με επενδυτικές προσπάθειες μεγάλου βεληνεκούς. Οι προσπάθειες αυτές βοηθούν στο να κερδίσουμε το στοίχημα της επιστροφής των επιστημόνων μεταναστών, της αναστροφής του brain drain”, τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, κ. Σταύρος Καλαφάτης, στην τοποθέτησή του στο OLYMPIA FORUM ΙΙ με θέμα: “Utilizing the Dynamics of Cities and Regions”, σήμερα Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, στο Ζάππειο Μέγαρο.

Για τις δυνατότητες των Δήμων και των Περιφερειών στην αντιμετώπιση προκλήσεων, ο κ. Καλαφάτης υπογράμμισε:

“Οι δήμοι και οι περιφέρειες έχουν, ήδη, δείξει τις δυνατότητες που έχουν στην αντιμετώπιση προκλήσεων, όπως στην περίοδο της πανδημίας, όπου σε όλο αυτό το διάστημα της μεγάλης δοκιμασίας όλων των συμπολιτών μας, ήταν στην πρώτη γραμμή και πέρασαν τις εξετάσεις με άριστα. Παράλληλα, το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης φαίνεται από μια σειρά νομοθετημάτων τα οποία ψηφίστηκαν τους τελευταίους μήνες, που διευκολύνουν τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αλλάξαμε τον εκλογικό νόμο για να έχουμε κυβερνησιμότητα. Αλλάζουμε τον τρόπο προσλήψεων με έναν ενιαίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη, μέχρι τον Μάρτιο θα έχουμε προσλήψεις 1000 μηχανικών για να ενισχύσουν τις υπηρεσίες των Δήμων, ώστε να αξιοποιηθούν τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αναφέρομαι φυσικά στο ΕΣΠΑ, στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δείχνουμε έμπρακτα ότι ο νέος κόσμος που έρχεται με ραγδαίους ρυθμούς, μπορεί να κερδηθεί”.

Για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να απεμπλακεί από χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες:

“Ο ψηφιακός μετασχηματισμός οδηγεί στο να έχουμε γρήγορο, ασφαλή και διάφανο τρόπο εξυπηρέτησης του Πολίτη και προώθηση όλων των διαδικασιών του κράτους. Στους Δήμους έχουμε, ήδη, δείγματα, όπου ψηφιακές υπηρεσίες παίζουν σημαντικό ρόλο π.χ. το Δημοτολόγιο”.

Για τη συνεργασία Δήμων και Περιφερειών:

“Εφόσον υπάρχει καλή βούληση, υπάρχει και πολύ καλή συνεργασία, για παράδειγμα των τριών Περιφερειαρχών που είναι στην περιοχή μου, με τους Δημάρχους. Το πρώτο βήμα διαχωρισμού αρμοδιοτήτων θα γίνει μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε σχέση με αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα έχουμε πολύ καθαρή εικόνα και σε νομοθετικό επίπεδο, στις αρχές του επόμενου έτους. Ακολουθεί, μετά, ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ Α΄ και Β΄ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτή είναι και η βούληση του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως σας το είπε ξεκάθαρα ο Υπουργός Εσωτερικών”.

Για τη μετατροπή των Ελληνικών Πόλεων σε “έξυπνες πόλεις”:

“Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει τοποθετηθεί όσον αφορά τη χρηματοδότηση γι΄ αυτό το project. Θα δοθούν πόροι από το Ταμείο ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ προς αυτό το σκοπό. Σε αυτόν τον τομέα πρέπει να παλέψουν ιδιαίτερα οι δήμοι: Να μπορέσουν να έχουν οργανωμένες δομές και υπηρεσίες, για να απορροφήσουν τα χρήματα τα οποία θα δοθούν, έτσι ώστε να παράξουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Έχουμε και τους πόρους, έχουμε και την κουλτούρα και υπάρχει και μια κυβέρνηση με επικεφαλής τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, που δείχνουν το δρόμο για την επόμενη μέρα στην Ελλάδα και που αφορά το ψηφιακό μέλλον μας”.

Για τα προβλήματα Δήμων της δυτικής Θεσσαλονίκης:

“Η στήριξη της κυβέρνησης στη δυτική Θεσσαλονίκη όπου διαμένουν περίπου 500.000 άνθρωποι είναι έμπρακτη και αυταπόδεικτη. Μεγάλες παρεμβάσεις που αφορούν έργα, όπως το στρατόπεδο Παύλου Μελά, η ενοποίηση του παραλιακού μετώπου, η επέκταση του μετρό, δείχνουν το ενδιαφέρον της κυβέρνησης. Υπάρχει η πολιτική βούληση, εκπεφρασμένη από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και στη ΔΕΘ, για την αναβάθμιση της δυτικής Θεσσαλονίκης. Είμαστε κοντά στους δημάρχους για να τους δώσουμε τα εφόδια που χρειάζονται”.

