Μπλίνκεν: Οι ΗΠΑ θα κάνουν «ό,τι είναι δυνατόν» για να απελευθερωθούν οι 17 όμηροι στην Αϊτή

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα κάνει «ό,τι είναι δυνατό» για να αφεθούν ελεύθεροι 17 πολίτες της χώρας και του Καναδά που απήγαγε συμμορία στην Αϊτή, διαβεβαίωσε από το Κίτο, την πρωτεύουσα του Ισημερινού, όπου ξεκίνησε περιοδεία στη Λατινική Αμερική, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ο Άντονι Μπλίνκεν, ενώ στο Πορτ-ο-Πρενς γινόταν γνωστό πως οι απαγωγείς απαιτούν λύτρα 17 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι αμερικανικές αρχές είναι «αδιάκοπα» επικεντρωμένες «στο ζήτημα αυτό», σημείωσε ο κ. Μπλίνκεν. «Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να συμβάλουμε να επιλυθεί η κρίση αυτή», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως ομάδα του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας (FBI) εργάζεται πάνω στην υπόθεση.

«Δυστυχώς, πρόκειται για σύμπτωμα του πολύ μεγαλύτερου προβλήματος ως προς την κατάσταση ασφαλείας» στην Αϊτή, η οποία έχει γίνει «απλώς αφόρητη», πρόσθεσε ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ.

Οι απαγωγείς που άρπαξαν το Σάββατο 17 πολίτες των ΗΠΑ και του Καναδά –ανάμεσά τους πέντε παιδιά– σε ανατολικό προάστιο της αϊτινής πρωτεύουσας ζητούν λύτρα 17 εκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαίωσαν χθες Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές προσκείμενες στα σώματα ασφαλείας υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

Μέλη της συμμορίας «400 Mawozo», που ελέγχει εδώ και μήνες την περιοχή όπου κυκλοφορούσε το Σάββατο ομάδα ιεραποστόλων και μελών των οικογενειών τους, αξιώνουν να τους δοθεί 1 εκατομμύριο δολάρια για κάθε όμηρο, κατά τις πληροφορίες που συγκέντρωσε το πρακτορείο ειδήσεων.

A Haitian gang was accused of abducting 17 missionaries from a U.S.-based organization during their visit to an orphanage over the weekend https://t.co/YWjDUdUesH pic.twitter.com/2Aoqma9oS0 @Quicktake

