Οριακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στη Βρετανία

Οριακή αποκλιμάκωση κατέγραψε ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο, ωστόοο, για δεύτερο μήνα οι τιμές καταναλωτή επιταχύνθηκαν πέραν του στόχου της Τράπεζας της Αγγλίας.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 3,1%, μετά από αύξηση 3,2% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσία της χώρας (ONS).

Η άνοδος του 12% στο ανώτερο όριο των τιμών της ενέργειας αυτόν τον μήνα ήρθε παράλληλα με τις υψηλότερες τιμές καυσίμων και το τέλος του χαμηλού συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας 5% για τη φιλοξενία. Ταυτόχρονα, υπάρχουν σημαντικές προειδοποιήσεις για αύξηση των τιμών των τροφίμων.

Ο κλάδος της εστίασης και της φιλοξενίας ήταν η μόνη κατηγορία που κατέβασε το συνολικό ποσοστό πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο, αντανακλώντας τις χαμηλότερες αυξήσεις τιμών φέτος από ό, τι πέρυσι μετά το τέλος του προγράμματος Eat Out to Help Out το 2020. Οι υπόλοιπες κατηγορίες πίεζαν τον πληθωρισμό υψηλότερα ή είχαν ασήμαντη επίδραση στο ποσοστό πληθωρισμού.

Η οριακή πτώση του επιτοκίου θα είναι προσωρινή επειδή το επίπεδο των τιμών στο Ηνωμένο Βασίλειο μειωνόταν για πέντε μήνες μετά τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους και ήδη υπήρξαν μεγάλες αυξήσεις σε σημαντικές κατηγορίες τιμών αυτόν τον μήνα.

Η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένει ότι οι τιμές θα ξεπεράσουν το 4% μέχρι το τέλος του έτους, παραμένοντας πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της τράπεζας κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2022, αυξάνοντας την απειλή ότι οι υψηλότερες τιμές θα ενταχθούν στις τιμολογιακές πολιτικές των εταιρειών και στις μισθολογικές απαιτήσεις των εργαζομένων.

