Η Grant Thornton γίνεται μέλος συμμαχίας για μηδενικές εκπομπές ρύπων μέχρι το 2050

H Grant Thornton, πάντα πρωτοπόρος σε θέματα ESG και βιώσιμης ανάπτυξης, προσχώρησε στη συμμαχία “Global Financial Alliance for Net Zero”, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και στοχεύει σε μηδενικές εκπομπές ρύπων μέχρι το 2050. H συμμετοχή της Grant Thornton στην μεγάλη Χρηματοπιστωτική Συμμαχία της Γλασκώβης για Μηδενικές Εκπομπές (GFANZ) έγινε στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην πρωτοβουλία «Net Zero Financial Service Providers Alliance», που αφορά αποκλειστικά εταιρείες του χρηματοοικονομικού κλάδου, οι οποίες δεσμεύονται να λειτουργήσουν ως καταλύτες στην τεράστια προσπάθεια της GFANZ.

Η Grant Thornton, ως μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο της, έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει σε όλο το δίκτυό της πολιτικές για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της. Παράλληλα, λειτουργώντας ως μια θετική δύναμη αλλαγής, στο πλαίσιο των στόχων του net zero, θα δώσει μεγαλύτερο βάρος στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής προς τους πελάτες της με κατεύθυνση τη βιωσιμότητα και τους στόχους του ΟΗΕ για τη μείωση των ρύπων.

Θέτοντας ουσιαστικούς μεσοπρόθεσμους στόχους με ορίζοντα το 2025, εντός των 12 πρώτων μηνών από την είσοδό τους στη συμμαχία, οι εταιρείες και οι οργανισμοί που συμμετέχουν στην GFANZ δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν με τον στόχο για net zero μέχρι το 2050.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton στην Ελλάδα, κ. Βασίλης Καζάς, δήλωσε:

«Η Grant Thornton, με την απόφασή της να γίνει μέλος της συμμαχίας GFANZ, αλλάζει τα δεδομένα στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης παγκοσμίως. Αξιοποιώντας τη θέση του οργανισμού μας στον κλάδο παροχής υπηρεσιών και τον ρόλο μας στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, δεσμευόμαστε να κατευθύνουμε τις επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται προς ένα μέλλον βιώσιμο, με μηδενικούς ρύπους μέχρι το 2050. Αυτή τη δέσμευση υιοθετούμε ως Grant Thornton στην Ελλάδα, καθώς η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και οι στόχοι ESG αποτελούν για εμάς την πεμπτουσία του ενεργού κοινωνικού ρόλου που επιδιώκουμε να έχουμε.»

H κ. Κατερίνα Κατσούλη, ESG και Sustainability Director της Grant Thornton στην Ελλάδα, δήλωσε:

«Είμαστε πολύ περήφανοι για την απόφαση της παγκόσμιας οικογένειας της Grant Thornton να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης για το περιβάλλον, στο πλευρό του ΟΗΕ. Ήδη, η Grant Thornton στην Ελλάδα έχει προβεί σε ουσιαστικές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση και αναπτύσσει στρατηγικό πλάνο δράσεων για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας. Πλήρως εναρμονισμένοι με τον βηματισμό μας παγκοσμίως, ανακοινώσαμε πριν μερικές εβδομάδες ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών συμβουλευτικής και επικοινωνίας για την προώθηση προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης στις επιχειρήσεις, σε ευθυγράμμιση με τους διεθνείς και Ευρωπαϊκούς στόχους. Δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε να παίρνουμε πρωτοβουλίες που θα προωθούν τους στόχους ESG και την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με έναν νέο ορίζοντα. Αυτόν του 2050.»