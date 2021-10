Στη δημοσιότητα βίντεο του Τσέχου προέδρου Ζέμαν από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται

Βοηθοί του προέδρου της Τσεχίας Μίλος Ζέμαν έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο με εκείνον καθώς υπέγραφε ένα διάταγμα για τη σύγκληση του νέου κοινοβουλίου της χώρας κι ενώ νοσηλευόταν σε νοσοκομείο πριν από μία εβδομάδα, επιδιώκοντας να υπεραμυνθούν της διαχείρισης εκ μέρους τους της νοσηλείας του έναντι κατηγοριών περί μυστικότητας.

Το γραφείο του Ζέμαν έχει γνωστοποιήσει ελάχιστα σχετικά με την υγεία του, από τότε που εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας στις 10 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά τις βουλευτικές εκλογές και το βίντεο δείχνει τις πρώτες εικόνες του ασθενούς προέδρου από τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο.

Την ώρα που βοηθοί του προέδρου και αξιωματούχοι του νοσοκομείου είπαν ότι δεν έχουν άδεια να μιλήσουν σχετικά με την κατάσταση του Ζέμαν, η έλλειψη πληροφοριών δημιούργησε αβεβαιότητα μεταξύ πολλών Τσέχων.

Hospitalized President Milos Zeman signs document to convene first meeting of Czech Republic parliament for November 8 – one month after the election. pic.twitter.com/bi7u2sesIi

— Insider News (@InsiderNewsKe) October 21, 2021