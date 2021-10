«Έκρηξη» της βίας στη Συρία: 27 νεκροί σε τρεις βομβιστικές επιθέσεις

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε βομβιστική επίθεση εναντίον ενός στρατιωτικού λεωφορείου στη Δαμασκό, ενώ από τους βομβαρδισμούς του συριακού καθεστώτος στις ζώνες των ανταρτών έχασαν τη ζωή τους άλλοι 13, στη χειρότερη έκρηξη βίας στη Συρία εδώ και μήνες.

Δύο βόμβες που είχαν τοποθετηθεί στο λεωφορείο εξερράγησαν νωρίς το πρωί, ενώ το όχημα περνούσε κοντά σε μια γέφυρα, στο κέντρο της πρωτεύουσας, μετέδωσε το πρακτορείο SANA, κάνοντας λόγο για 14 νεκρούς και τουλάχιστον τρεις τραυματίες.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια μη κυβερνητική οργάνωση που διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών σε όλη τη Συρία, όλα τα θύματα ήταν στρατιωτικοί.

Μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση αυτή, τη φονικότερη στη Δαμασκό εδώ και τέσσερα χρόνια. Μία ώρα αργότερα όμως οι κυβερνητικές δυνάμεις βομβάρδισαν το Ιντλίμπ, το τελευταίο προπύργιο των τζιχαντιστών και των ανταρτών στη βόρεια Συρία.

Two explosives reportedly detonated against a military bus in Damascus Wednesday morning. #Syria pic.twitter.com/OYV416cFrb

— Joe Truzman (@JoeTruzman) October 20, 2021