Partner στην Glafka Capital η Π. Λαζοπούλου

H Πόλα (Πολύμνια) Λαζοπούλου εντάχτηκε στο δυναμικό της Glafka Capital ως Partner από 1/10/2021. Η κα Λαζοπούλου θα ηγηθεί των ήδη επιτυχημένων ναυτιλιακών δραστηριοτήτων της Glafka τόσο σε υπηρεσίες buy-side (ναυτιλιακές επενδύσεις) όσο και sell-side (συμβουλευτικές υπηρεσίες). Επιπλέον, θα προσφέρει σημαντική συμβουλευτική καθοδήγηση σε πελάτες ως προς την εταιρική οργανωτική αναδόμηση και αναδιάρθρωση χρηματοδοτικών χαρτοφυλακίων. Η προσθήκη της κας Λαζοπούλου επιβεβαιώνει την ισχυρή δέσμευση της Glafka για σημαντική ανάπτυξη και παροχή εξαιρετικού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Η κα Λαζοπούλου, με περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας στο ναυτιλιακό κλάδο, έχει στο παρελθόν αναλάβει ανώτερες διευθυντικές θέσεις σε ναυτιλιακά τμήματα χρηματοδότησης και τμήματα αναδιάρθρωσης χρηματοδοτήσεων σε αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες σε Λονδίνο και Αθήνα, συμπεριλαμβανομένων των Royal Bank of Scotland, ABN AMRO, Allied Irish Banks και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Διετέλεσε επίσης Οικονομική Διευθύντρια Ομίλου / Family Office εξέχοντος ναυτιλιακού ομίλου από το 2018 έως τον Νοέμβριο 2020, ενώ πρωτύτερα, από το 2011 είχε διατελέσει CFO της Enterprises Shipping and Trading, εταιρεία διαχείρισης στόλου άνω των 90 πλοίων. Στη διάρκεια εκείνης της περιόδου, ήταν επίσης Διευθύντρια της Golden Energy Offshore Management AS στη Νορβηγία και σε έτερες συναφείς εταιρείες του ομίλου.

Η κα Λαζοπούλου κατέχει μεταπτυχιακό στη Διεθνή Λογιστική και Συμβουλευτική (Master of Science in International Accountancy and Consultancy) και πτυχίο στα Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων (Bachelor of Science in International Business and Economics).

Η Glafka Capital είναι επενδυτική εταιρεία αδειοδοτημένη από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου Financial Conduct Authority (FCA), και διατηρεί παρουσία σε Λονδίνο, Αθήνα, Ντουμπάι και Λευκωσία.

Η Glafka δραστηριοποιείται σε τραπεζικές συμφωνίες ναυτιλιακών επενδύσεων έχοντας ολοκληρώσει συμφωνίες άνω του 1 δισ. ευρώ τα τελευταία τρία έτη. Η εταιρεία αναμένεται να γίνει μέλος του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου τον Νοέμβριο του 2021.