Στο Λονδίνο αύριο ο Νίκος Δένδιας – Στο τραπέζι η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα πραγματοποιήσει αύριο επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου αναμένεται να συναντηθεί με την Υπουργό Εξωτερικών, Λιζ Τρας. O Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί επίσης με την Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδια για την Ευρώπη και την Αμερικανική Ήπειρο, Γουέντι Νόρτον.

Οι συνομιλίες θα εστιάσουν στην περαιτέρω ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η άμυνα και η εξωτερική πολιτική.

Κατά την διήμερη επίσκεψη (25 και 26 Οκτωβρίου) προγραμματίζεται επίσης η υπογραφή «Μνημονίου Κατανόησης περί Διμερούς Στρατηγικού Πλαισίου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας».

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της Κοινοβουλευτικής συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών, ο Υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων Εξωτερικών, Tom Tugendhat και Άμυνας, Tobias Ellwood.

Κατά την παραμονή του στο Λονδίνο, ο Υπουργός Εξωτερικών θα είναι ομιλητής στο «Royal United Services Institute». Το θέμα της ομιλίας του Υπουργού θα είναι «Ενισχύοντας την Ασφάλεια και τη Σταθερότητα στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο – Enhancing Security and Stability in Europe and the Mediterranean».

Η εν λόγω επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στο Λονδίνο, είναι η δεύτερη σε διάστημα λίγων μηνών, γεγονός το οποίο υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην ενίσχυση των παραδοσιακών δεσμών με το Ηνωμένο Βασίλειο, στην εποχή μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

