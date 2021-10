Διμερή συμφωνία-πλαίσιο υπέγραψαν στο Foreign Office οι Υπ. Εξωτερικών Ελλάδας και Ην. Βασιλείου

Θανάσης Γκαβός, Λονδίνο

Στρατηγική συμφωνία-πλαίσιο που θέτει τη βάση για εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε μια σειρά από τομείς υπέγραψαν το μεσημέρι στο Foreign Office ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και η Βρετανίδα ομόλογός του Λιζ Τρας.

Όπως δήλωσε μετά από τη συνάντηση στο βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών ο κ. Δένδιας, είχε εκτενή συζήτηση με την ομόλογό του για θέματα άμυνας, την κατάσταση στα Βαλκάνια, τις επενδύσεις, μορφωτικά θέματα και γενικά το σύνολο των διμερών σχέσεων, ενόψει και της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λονδίνο στα μέσα Νοεμβρίου.

«Οι συζητήσεις ήταν εξαιρετικά σημαντικές. Μπορέσαμε και είδαμε λίγο από κοινού τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο Κυπριακό, τα προβλήματα στην Ανατολική Μεσόγειο, τα προβλήματα της εφαρμογής του Δικαίου της Θάλασσας. Είχαμε την ευκαιρία να υπογράψουμε μία ελληνοβρετανική συμφωνία που καλύπτει το σύνολο των τομέων, άμυνα, εμπόριο, μορφωτικές σχέσεις, οτιδήποτε μπορεί κανείς να φανταστεί ότι είναι ενδιαφέρον για τις δύο χώρες. Αυτό που θα ήθελα να γίνει από δω και πέρα είναι να μπορέσουμε να προσθέσουμε ουσία σε αυτή τη συμφωνία με το να την εφαρμόσουμε, να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας ακόμα περισσότερο και να αποδείξουμε ότι η έξοδος του Ην. Βασιλείου από την ΕΕ δε σημαίνει με κανέναν τρόπο ελάττωση των σχέσεών του με την Ελλάδα – αντίθετα, μια ευκαιρία για στενότερες, βαθύτερες, ειλικρινέστερες διμερείς σχέσεις», δήλωσε ο κ. Δένδιας.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε επίσης συνάντηση με την Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδια για την Ευρωπαϊκή Γειτονία Γουέντι Μόρτον.

I met earlier today with my new #UK counterpart @trussliz. Warm and productive discussion on taking forward 🇬🇷🇬🇧 security and trade cooperation. Developments in #EasternMediterranean, #Cyprus issue and #WesternBalkans were also reviewed. pic.twitter.com/alHo1JldK8

— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 25, 2021