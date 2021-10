Σουδάν: Στρατιωτικό πραξικόπημα σε εξέλιξη – Δείτε βίντεο

Στρατιωτική δύναμη, που δεν είναι σαφές στις διαταγές ποιών υπακούει, πολιόρκησε την κατοικία του πρωθυπουργού του Σουδάν, του Αμπντάλα Χάμντοκ, εισέβαλε σε αυτή και τον έθεσε σε κατ’ οίκον κράτηση, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Χαντάθ, επικαλούμενο πηγές τις οποίες δεν κατονόμασε.

Νωρίτερα, η ίδια δύναμη συνέλαβε τουλάχιστον τέσσερις υπουργούς της κυβέρνησης του κ. Χάμντοκ και έναν πολίτη που συμμετέχει στο κυβερνητικό συμβούλιο, κατά τις ίδιες πηγές.

Sudan: Reports of a coup being underway by members of the military, according to most recent reports some of the civilians members of the transitional council are under arrest and the house of prime minister Abdallah Hamdok (*) is surrounded by the army.#sudan pic.twitter.com/uxb3K2LZPZ

— Africa Elects (@AfricaElect) October 25, 2021