10 νέα βραβεία για την Κωτσόβολος

Η Κωτσόβολος απέσπασε 10 νέα βραβεία με τη συμμετοχή της στα Greek Hospitality Awards 2021, στα Event Awards 2021, στα Social Media Awards 2021 και στα Ermis Awards 2021, επιβεβαιώνοντας τόσο την επιτυχημένη πορεία της ως τώρα, όσο και τη συνεχή εξέλιξη των ανθρώπων της.

Συγκεκριμένα, η Κωτσόβολος έλαβε στα Greek Hospitality Awards 2021, τρία χρυσά βραβεία στις κατηγορίες “Best Hotel Supplier”, “Best Hotel Entertainment & Technology Supplier” και “Best Hotel IT, Web & Telecoms Supplier” και ένα ασημένιο βραβείο στην κατηγορία “Best Greek Hotel Technology Innovation”. To 2020-2021, η εταιρεία και η ομάδα Κ Business, εστίασε στην αγορά ξενοδοχειακού εξοπλισμού και επένδυσε σε νέες τεχνολογίες, καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και υποδομές, με στόχο την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των εταιρικών πελατών της. Η Κωτσόβολος πέτυχε τη συνεργασία με περισσότερα από 3.500 ξενοδοχεία σε Ελλάδα και Κύπρο, μεταξύ των οποίων κορυφαία ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων και ξενοδοχεία boutique.

Μία μεγάλη επίσης διάκριση της εταιρείας ήρθε μέσα από τα Event Awards 2021, όπου απέσπασε χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Τελετή Απονομής/ Βραβεία» για το εντυπωσιακό virtual event “Βράβευση Being the Best-Hero Awards”, το οποίο διοργάνωσε για να αναγνωρίσει και επιβραβεύσει τις προσπάθειες και την αποτελεσματικότητα των ανθρώπων της, οι οποίοι έδιναν συνεχώς τον καλύτερό τους εαυτό, ακόμα και κάτω από τις αντίξοες συνθήκες, που προκάλεσε πανδημία του covid-19. Η διάκριση αυτή ενισχύει ακόμα περισσότερο τον στόχο της εταιρείας, να βρίσκεται πάντα στο πλευρό των ανθρώπων της, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά τους και δίνοντάς τους συνεχώς κίνητρα για να εξελίσσονται και ανταποκρίνονται με επιτυχία, σε κάθε είδους πρόκληση.

Στα Social Media Awards 2021, η Κωτσόβολος απέσπασε 3 ασημένια βραβεία στις κατηγορίες “Best in Telcos & Technology”, “Best Use of Storytelling & Long form Branded Content” και “Most Innovative Use of YouTube Trends & Insights” για την καινοτόμα, “Here to Play” πλατφόρμα των Κ-Mers, που στόχο έχει να αναβαθμίζει συνεχώς την gaming εμπειρία του community.

Τέλος, η Κωτσόβολος έλαβε 2 χάλκινα βραβεία στα Ermis Awards 2021 για την πρωτοβουλία «Σπουδαίες γυναίκες», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού της «Ημέρας της Γυναίκας», στην κατηγορία PR – Stakeholders’ Relations – Internal Communication και για το project “The HOMEtainment by Kotsovolos” στην κατηγορία Digital Platforms, που διακρίθηκε τόσο για τη δημιουργικότητά του όσο και για την υψηλή αποτελεσματικότητα που είχε.

Τα 10 βραβεία που κατακτά η Κωτσόβολος, αποδεικνύουν την επιτυχημένη παρουσία της εταιρείας στο μεγάλο φάσμα των δραστηριοτήτων της, λειτουργώντας ως παράδειγμα, τόσο στις ψηφιακές δραστηριότητες, τις εταιρικές εκδηλώσεις των ανθρώπων της, όσο και στη χρήση των social media και τις συνεργασίες με τους εταιρικούς πελάτες. Οι διακρίσεις αυτές επισφραγίζουν τη δυναμική πορεία της Κωτσόβολος και δίνουν κίνητρο στους ανθρώπους της να προοδεύσουν και να αναπτυχθούν, προσφέροντας σε όλους, μία καλύτερη ζωή χωρίς εμπόδια και περιορισμούς, μέσω της τεχνολογίας.

