Τέσσερις τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι στη Βιέννη

Tέσσερα άτομα τραυματίστηκαν νωρίτερα απόψε στη Βιέννη, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς. Η αστυνομία «δεν θεωρεί πιθανό» ένα πολιτικό ή θρησκευτικό κίνητρο.

Ένας 35χρονος Αυστριακός, σύμφωνα με την Muenchner Merkur, μπήκε το απόγευμα σε εστιατόριο στο Μπριγκιτενάου της Βιέννης, άρπαξε ένα μαχαίρι και κινήθηκε κατά των πελατών, οι οποίοι έσπευσαν να εγκαταλείψουν τον χώρο. Εκείνος τους ακολούθησε και επιτέθηκε αδιακρίτως σε περαστικούς.

Police: Four people injured in knife attack in Brigittenau neighborhood of Vienna; suspect arrested and religious or political motives “considered unlikely” https://t.co/wdiFTddSsb

— Factal News (@factal) October 26, 2021