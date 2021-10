BNP Paribas – Οι 12 άθλοι του Ηρακλή και τα ελληνικά τραπεζικά ομόλογα

Συστάσεις «αγοράς» για την έκδοση της Eurobank Senior Preferred και της Πειραιώς Tier 2, αφού βρίσκει ότι οι προοπτικές των ομολόγων των εγχώριων τραπεζών μετά τον «Ηρακλή» έχουν βελτιωθεί σημαντικά, συστήνει η BNP Paribas, εκτιμώντας πως μετά την Eurobank που είναι η πρώτη τράπεζα που επιτυγχάνει μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, έπεται οσονούπω η Εθνική, ενώ Alpha Bank και Πειραιώς θα ακολουθήσουν με ένα ελαφρώς πιο εκτεταμένο χρονοδιάγραμμα.

Γενικά θεωρεί ως θεμελιώδης, τη βελτίωση που παρατηρείται στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, μετά το επιτυχημένο πρόγραμμα Ηρακλής, όπως παραπέμπει και ο τίτλος σχετικής ανάλυσής της: «Greek Banks – The twelve labours of Hercules are nearly complete» (ελληνικές τράπεζες – Οι 12 άθλοι του Ηρακλή ολοκληρώνονται).

Σημαντικό επενδυτικό καταλύτη και για τα τραπεζικά ομόλογα θα διαδραματίσει πάντως η απόκτηση της «επενδυτικής βαθμίδας» για το ελληνικό αξιόχρεο κάτι ωστόσο που φαίνεται απίθανο για τους επόμενους 24 μήνες.

Η Eurobank και η Εθνική αποτελούν σύμφωνα με την BNP Paribas, τους πιθανότερους υποψηφίους για να επιτύχουν πρώτες την αξιολόγηση «BB», ενώ κορυφαία επιλογή της από την Ελλάδα παραμένει η Eurobank.