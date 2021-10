Συνάντηση Δένδια με Κινέζο ΥΠΕΞ: Ρητή αναφορά στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας

Κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι (Wang Yi), αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο ζήτημα της κινεζικής νομοθεσίας σχετικά με την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην Νότιο Σινική Θάλασσα, τονίζοντας τη σημασία που η Ελλάδα, ως ναυτική χώρα, αποδίδει στο σημείο αυτό και ζήτησε να πληροφορηθεί περισσότερες λεπτομέρειες, τόνισαν διπλωματικές πηγές.

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών στην απάντησή του, τόνισε ότι η κινεζική νομοθεσία είναι συμβατή και σέβεται τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Σχετική αναφορά για το σεβασμό της εν λόγω Σύμβασης έκανε μάλιστα και κατά τις δημόσιες δηλώσεις του με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών μετά το πέρας της συνάντησης.

«Καλωσόρισα τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών Wang Yi στο Yπουργείο Εξωτερικών για διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών . Στην ατζέντα: Ενίσχυση διμερών εμπορικών συναλλαγών, επενδύσεων, πολιτιστικής και τουριστικής συνεργασίας, εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, Κυπριακό ζήτημα και η περιοχή MENA», ανέφερε μέσω twitter o Νίκος Δένδιας, με αφορμή την εν λόγω συνάντηση

I welcomed the Chinese Minister of Foreign Affairs Wang Yi to @GreeceMFA for expanded talks between 🇬🇷🇨🇳 delegations. On the agenda: Enhancing bilateral trade, investment, culture & tourism cooperation, developments in #EasternMediterranean, #Cyprus issue and #MENA region. pic.twitter.com/T6abOlvGfm

