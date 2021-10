Στα 1,75 τρισ. δολάρια το επενδυτικό σχέδιο-μαμούθ του Μπάιντεν – Τα 550 δισ. προορίζονται για το κλίμα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε σήμερα ότι παρουσίασε στο Κογκρέσο ένα «ιστορικό σχέδιο» ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα που θα βοηθήσουν να μειωθεί το έλλειμμα.

«Ξέρω ότι έχουμε το πλαίσιο ενός ιστορικού οικονομικού σχεδίου» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο, λίγο πριν αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον για την Ευρώπη, όπου θα παραστεί στις συνόδους της G20 και της COP26. «Είναι το πλαίσιο ενός σχεδίου που θα δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας, θα αναπτύξει την οικονομία, θα επενδύσει στο έθνος και τον λαό μας», είπε, χωρίς να διευκρινίσει αν έχει επιτευχθεί επίσημα συμφωνία στο Δημοκρατικό κόμμα ώστε να υπερψηφιστεί η πρότασή του στο Κογκρέσο. Σημείωσε μόνο ότι αυτή ήταν η κατάληξη των διαπραγματεύσεων εντός του κόμματος, εξηγώντας ότι «κανείς δεν πήρε όλα όσα ήθελε, συμπεριλαμβανομένου και εμού».

