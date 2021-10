Το Meta… Facebook είναι γεγονός: Ο Ζούκερμπεργκ, οι αντιδράσεις και η νέα εποχή (vid)

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο ιδρυτής του Facebook, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η μητρική εταιρεία θα αλλάξει όνομα και στο εξής θα αποκαλείται Meta, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στο σύνολο των δραστηριοτήτων της, από τα κοινωνικά δίκτυα μέχρι την εικονική πραγματικότητα. Ωστόσο, οι ονομασίες των διαφόρων υπηρεσιών της θα παραμείνουν ίδιες.

Γιατί Meta;

Ο Ζούκερμπεργκ επέλεξε την ελληνική λέξη «Μετά» προκειμένου να δείξει ότι «υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν».

«Μάθαμε πολλά, αντιμετωπίζοντας πολλά προβλήματα», σχολίασε, κρίνοντας ότι είναι πλέον καιρός «να οικοδομήσουμε το επόμενο κεφάλαιο».

Η ανακοίνωση αυτή έγινε αφού την προηγούμενη μιάμιση ώρα ο Ζούκερμπεργκ παρουσίαζε το metaverse, το «μετασύμπαν» που σύμφωνα με τον ίδιο συνιστά το μέλλον του Ίντερνετ, μετά τους υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα, στο οποίο οι άνθρωποι θα έχουν πρόσβαση για να αλληλεπιδρούν, να εργάζονται ή να ψυχαγωγούνται μέσω της τεχνολογίας (π.χ. γυαλιά ή κράνη εικονικής και ενισχυμένης πραγματικότητας).

Χθες, έπειτα από μια αρκετά «δύσκολη» εβδομάδα για την πλατφόρμα του Facebook, εξαιτίας του σκανδάλου με τη διαρροή εγγράφων που «εκθέτουν» τις πολιτικές της, o Ζούκερμπεργκ παρουσίασε το νέο «επαναστατικό» κεφάλαιο για την εταιρεία του. Όπως κατέστησε γνωστό ζωντανά σε διαδικτυακή εκδήλωση, η μητρική Facebook Inc., στην οποία ανήκουν Instagram and WhatsApp, θα αποκτήσει νέο τίτλο.

«Κάνουμε λάθη, αλλά μαθαίνουμε από αυτά και συνεχίζουμε να προχωράμε», δήλωσε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, μετά το ιστορικών διαστάσεων μπλακ άουτ που άνοιξε ευρύ πεδίο συζητήσεων για την πολιτική του τεχνολογικού κολοσσού όσον αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων.

Με ένα πλατύ χαμόγελο και φόντο το νέο λογότυπο και την επωνυμία της εταιρείας του, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ υποδέχεται τη νέα εποχή στα social media με μια φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Οι αντιδράσεις

Οι επικριτές του Facebook σχολίασαν ότι η αλλαγή της ονομασίας είναι ένας ελιγμός περισπασμού, την ώρα που ο κολοσσός πλήττεται από σκάνδαλα και καταγγελίες όσον αφορά την παραπληροφόρηση, το απόρρητο των δεδομένων των χρηστών αλλά και το σεβασμό στο δικαίωμα του ανταγωνισμού.

meta: referring to itself or to the conventions of its genre; self-referential. — jack (@jack) October 28, 2021

This is why I say it is the wrong company to sell us the future. https://t.co/Vz2gUdh4rt — Scoble: the Dolby Atmos freak (@Scobleizer) October 28, 2021

Meta as in “we are a cancer to democracy metastasizing into a global surveillance and propaganda machine for boosting authoritarian regimes and destroying civil society… for profit!” https://t.co/jzOcCFaWkJ — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 28, 2021

Η εταιρεία «πιστεύει ότι μια νέα μάρκα μπορεί να την βοηθήσει να αλλάξει το θέμα» συζήτησης, ανέφερε την περασμένη εβδομάδα μια μη κυβερνητική οργάνωση, το «Πραγματικό Συμβούλιο Εποπτείας του Facebook», όταν ακόμη κυκλοφορούσαν φήμες για την αλλαγή του ονόματος.

Πάντως ο Ζούκερμπεργκ μιλάει για το metaverse εδώ και μερικούς μήνες και έχει ήδη ανακοινώσει επενδύσεις ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων αλλά και την πρόσληψη 10.000 εργαζομένων στην Ευρώπη για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου.

10.000 νέες θέσεις εργασίας με υψηλή εξειδίκευση

Τον Σεπτέμβριο το μεγαλύτερο στον κόσμο μέσο κοινωνικής δικτύωσης έκανε γνωστό ότι θα επενδύσει σε πρώτη φάση 50 εκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία του «metaverse», ένα βήμα που ο επικεφαλής της Meta χαρακτήρισε σημαντικό για το μέλλον της εταιρείας.

Τον Ιούλιο είχε προηγηθεί η ανακοίνωση ότι η εταιρεία δημιουργεί μια ομάδα εργαζομένων του αφιερωμένη στην ανάπτυξη του «metaverse», η οποία θα αποτελεί μέρος των Εργαστηρίων Πραγματικότητας, του τμήματος της εταιρείας που ήδη δουλεύει πάνω στην προώθηση της εικονικής (virtual) και της επαυξημένης (augmented) πραγματικότητας και των σχετικών εφαρμογών στο πλαίσιο των social media.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Meta είχε ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει 10.000 νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στην επόμενη πενταετία με στόχο να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του λεγόμενου «metaverse». «Η επένδυση (σε νέες θέσεις εργασίας) αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη δύναμη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τεχνολογίας και στο ευρωπαϊκό δυναμικό των τεχνολογικών ταλέντων. Η Ευρώπη είναι άκρως σημαντική για το Facebook και βρίσκεται στο επίκεντρο των σχεδίων μας για την ανάπτυξη του metaverse», σύμφωνα με την εταιρεία.

Διαβάστε ακόμα:

ΔΕΗ: Ποιοι και γιατί αντιδρούν στο σχέδιο για απολιγνιτοποίηση

Εφορία: Οι 6+1 δόσεις που πρέπει να πληρωθούν σήμερα

Στην Αθήνα η Μέρκελ – Επίσκεψη υψηλού συμβολισμού με απολογισμό και το βλέμμα στο «αύριο»