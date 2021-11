Βρετανία: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από σύγκρουση τρένων σε σήραγγα στο Σόλσμπερι – Απεγκλωβίστηκε ο μηχανοδηγός

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν απόψε όταν μια επιβατική αμαξοστοιχία στη Βρετανία χτύπησε ένα αντικείμενο σε μια σήραγγα, εκτροχιάστηκε και συγκρούστηκε με ένα δεύτερο τρένο.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής (19:20 τοπική ώρα) μέσα σε μια σήραγγα κοντά στο Σόλσμπερι της νοτιοδυτικής Αγγλίας.

«Ευτυχώς, κανείς δεν σκοτώθηκε», τόνισε η αστυνομία μεταφορών σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας πως οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

ACFO Andy Cole and Inspector Hoque from @BTP give statements to the media about the train derailment in #Salisbury this evening pic.twitter.com/fbwIiVNT8z — Dorset&Wiltshire FRS (@DWFireRescue) October 31, 2021

Δεκάδες επιβάτες των τρένων μετά τη συντριβή αναγκάστηκαν να περπατήσουν μέσα στη σκοτεινή σήραγγα για να βρεθούν σε ασφαλές σημείο.

Ο μηχανοδηγός ενός από τα τρένα εγκλωβίστηκε στην καμπίνα του με τους διασώστες να τον απεγκλωβίζουν σώο.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν τη σύγκρουσή των τρένων σαν «βόμβα που σκάει».

Several people were injured after two train cars collided in Fisherton Tunnel in Salisbury. Thankfully there were no casualties reported. pic.twitter.com/x6VTxKD6v0 — Salisbury Journal (@journalupdate) October 31, 2021

Ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς είπε ότι θα διεξαχθούν έρευνες για το ατύχημα προκειμένου να αποτραπούν παρόμοια «σοβαρά» περιστατικά στο μέλλον.

VIDEO: Two trains have collided, detailed and overturned in #Salisbury, with emergency services declaring a major incident. pic.twitter.com/CRoU95u6Ri — Wiltshire Today (@WiltsToday) October 31, 2021

Η διαχειρίστρια εταιρεία Great Western Railways ανέφερε ότι στο συμβάν ενεπλάκησαν δύο τρένα, το ένα που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Πόρτσμουθ στο Μπρίστολ και ένα δεύτερο που κατευθυνόταν από τον σταθμό Γουοτερλού του Λονδίνου στο Χόνιτον.

Statement following the incident this evening. pic.twitter.com/X7neS5WW99 — SWR Help (@SW_Help) October 31, 2021

