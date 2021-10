Θετική στον κορωνοϊό η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου – Η Τζεν Ψάκι είναι εμβολιασμένη

Η Τζεν Ψάκι, η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, έκανε γνωστό χθες Κυριακή πως έχει μολυνθεί από τον νέο κορωνοϊό και έχει ήπια συμπτώματα της νόσου που προκαλεί.

Η κυρία Ψάκι, 42 ετών, διευκρίνισε πως είναι πλήρως εμβολιασμένη και είδε για τελευταία φορά τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν την Τρίτη, όταν κάθισαν σε εξωτερικό χώρο, τηρώντας απόσταση 1,8 μέτρων και φορώντας μάσκες. Ο κ. Μπάιντεν υποβλήθηκε σε τεστ, που είχε αρνητικό αποτέλεσμα, χθες Κυριακή, ανέφερε πρόσωπο ενημερωμένο σχετικά.

Sharing full statement and grateful I am vaccinated and for the amazing Biden team pic.twitter.com/QDokXo47dK

— Jen Psaki (@PressSec) October 31, 2021