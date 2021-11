Το αίνιγμα του πληθωρισμού κρατάει όμηρο τις αγορές…

Ο πεισματικά υψηλός πληθωρισμός στις πιο πλούσιες οικονομίες την περασμένη εβδομάδα προκάλεσε αναταραχή στις αγορές ομολόγων καθώς οι επενδυτές άρχισαν να αναμένουν οτι οι κεντρικές τράπεζες θα “σφίξουν” πιο γρήγορα τη νομισματική πολιτική τους.

Όλα τα βλέμματα αυτή την εβδομάδα θα είναι στραμμένα στην Federal Reserve, η οποία είναι πιθανό να αρχίσει να τερματίζει το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων ύψους 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων το μήνα, με το βλέμμα προς τον τερματισμό αυτών των αγορών μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο.

Οι αγορές δείχνουν ότι οι επενδυτές στοιχηματίζουν όλο και περισσότερο στην αύξηση των επιτοκίων από την Fed στις ΗΠΑ το επόμενο καλοκαίρι, μετά από πρόσφατες αναφορές για τον πληθωρισμό και σήματα από άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες ότι κινούνται προς αυστηρότερη πολιτική.

Οι εικασίες ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα μπορούσε να είναι η πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα που θα ωθήσει τα επιτόκια έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες μετά την προειδοποίηση του κυβερνήτη Andrew Bailey στις 17 Οκτωβρίου ότι η κεντρική τράπεζα «θα πρέπει να δράσει» εάν αυξηθούν οι τιμές για αγαθά και ενέργεια που ενισχύουν τις προσδοκίες των Βρετανών για μελλοντικό πληθωρισμό.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν 3,1% τον Σεπτέμβριο, αλλά αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου 5% τους επόμενους μήνες, περισσότερο από το διπλάσιο του στόχου της τράπεζας για 2%. Οι αξιωματούχοι θα συναντηθούν για να αποφασίσουν για τις τιμές την Πέμπτη. Οι επενδυτές σε αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίου βάζουν την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στο 62%, σύμφωνα με την CME Group.

Η Τράπεζα του Καναδά εξέπληξε τις αγορές την περασμένη εβδομάδα όταν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων και ανέβασε το χρονικό πλαίσιο για το πότε θα μπορούσε να αυξήσει για πρώτη φορά το επιτόκιο αναφοράς από το τρέχον σχεδόν μηδενικό επίπεδο.

Εν τω μεταξύ, η Reserve Bank of Australia, η οποία έχει συνάντηση πολιτικής την Τρίτη, κατέπληξε τους επενδυτές όταν αρνήθηκε την περασμένη εβδομάδα να υπερασπιστεί τον στόχο του επιτοκίου 0,1% που είχε θέσει για τις αποδόσεις των ομολόγων που λήγουν τον Απρίλιο του 2024. Οι επενδυτές ομολόγων πούλησαν το δημόσιο χρέος μετά τη δημοσίευση μιας ισχυρότερης από την αναμενόμενη έκθεση για τον πληθωρισμό.

Η κίνηση της RBA τροφοδότησε τις προσδοκίες ότι θα καταργήσει το πρόγραμμα, γνωστό ως «έλεγχος καμπύλης απόδοσης», στη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας. “Κατι τετοιο θα είναι εκπληκτικό…”, δήλωσε ο Ben Jarman, οικονομολόγος στην JPMorgan Chase & Co.

Η μεταβαλλόμενη προοπτική για τον πληθωρισμό καθιστά τη συνολική πολιτική της RBA «αβάσιμη», δήλωσε ο David Plank, επικεφαλής των οικονομικών της Αυστραλίας στην Australia and New Zealand Banking Group Ltd.

Τέλος, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ την περασμένη εβδομάδα απώθησε τις προσδοκίες της αγοράς ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια το επόμενο έτος, αλλά οι επενδυτές θεώρησαν ότι το μήνυμά της ήταν πολύ αδύναμο και πρόσθεσαν στα στοιχήματά τους ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει σύντομα τα επιτόκια.

Ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ παίρνει τη σειρά του στην καυτή έδρα την Τετάρτη σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας για την πολιτική. Οι επενδυτές θα εξετάσουν εντατικά τα σχόλιά του για ενδείξεις σχετικά με το πώς αντιδρά στις πρόσφατες αλλαγές στις προσδοκίες της αγοράς σχετικά με τον πληθωρισμό και τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια.

Ο κ. Πάουελ είναι πιθανό να αναζητήσει μια μέση λύση που να διαβεβαιώνει τους επενδυτές ότι παρακολουθεί στενά τους κινδύνους πληθωρισμού, ενώ δεν φαίνεται τόσο ανήσυχος που ενισχύει τις προσδοκίες για μια γρήγορη περιστροφή προς πιο σφιχτό χρήμα, όπως συνέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά.

«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κεντρικές τράπεζες είναι απλώς τρελές», δήλωσε ο Jim Vogel, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων στην FHN Financial. «Πρέπει να πιστεύω ότι ο Πάουελ και η ομάδα εργάζονται σε μια έντονη ισορροπία ανταλλαγής μηνυμάτων για να διατηρήσουν την αξιοπιστία, να διατηρήσουν την ευελιξία, αλλά στη συνέχεια να δώσουν ειλικρινείς απαντήσεις».

Στις ΗΠΑ, οι αποκαλούμενες βασικές τιμές που αποκλείουν τις ασταθείς κατηγορίες τροφίμων και ενέργειας αυξήθηκαν κατά 3,6% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, χρησιμοποιώντας το προτιμώμενο μετρητή της Fed. Από τον Μάιο, τέτοιες αλλαγές τιμών 12 μηνών διατηρούνται κοντά σε υψηλά 30 ετών.

Ο κ. Πάουελ και οι συνάδελφοί του δήλωσαν ότι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο πληθωρισμός είναι πιθανό να μειωθεί από μόνος του καθώς επιλύονται οι στροφές της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αλλά οι πρόσφατες παρατηρήσεις τους αποκαλύπτουν κάπως λιγότερη πεποίθηση από ό,τι νωρίτερα φέτος.

Το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ ανέφερε την Παρασκευή ότι ο δείκτης του κόστους απασχόλησης, ένα μέτρο της αποζημίωσης των εργαζομένων που περιλαμβάνει τόσο μισθούς όσο και παροχές, αυξήθηκε 1,3% το τρίτο τρίμηνο από το δεύτερο τρίμηνο, ο ταχύτερος ρυθμός τουλάχιστον από το 2001. Αξιωματούχοι της Fed συμπεριλαμβανομένου του κ. Πάουελ είπαν ότι δίνουν μεγάλη προσοχή σε αυτό.

Οι επενδυτές είναι σε επιφυλακή για να δουν εάν η δήλωση της Fed μετά τη συνεδρίαση αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο χαρακτηρίζει τις πληθωριστικές πιέσεις. Από τον Απρίλιο, περιέγραψε τον υψηλό πληθωρισμό ως «που αντανακλά σε μεγάλο βαθμό μεταβατικούς παράγοντες». Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διατύπωση θα ήταν πιο αξιοσημείωτες από τον χαρακτηρισμό του κ. Πάουελ στη συνέντευξη Τύπου, επειδή η δήλωση είναι προϊόν εκτεταμένης συζήτησης στην επιτροπή.

Οι αγορές ομολόγων των ΗΠΑ έχουν ανατρέψει τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από τη Fed το επόμενο έτος. Η πιθανότητα ανόδου τουλάχιστον δύο τριμήνων έως το τέλος του 2022 έχει αυξηθεί σχεδόν στο 80% τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τις τιμές της αγοράς μελλοντικής εκπλήρωσης που παρακολουθεί ο Όμιλος CME.

Παρόλο που οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων ομολόγων αυξάνονται, οι αποδόσεις με μεγαλύτερη ημερομηνία υποχωρούν. Αυτό είναι το αντίθετο από αυτό που συνέβη το 2013 κατά τη διάρκεια του λεγόμενου taper tantrum, κατά το οποίο οι επενδυτές πούλησαν ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας των ΗΠΑ, στέλνοντας τις αποδόσεις προς τα πάνω, στην πρώτη ένδειξη ότι η Fed ετοιμαζόταν να μειώσει τις αγορές περιουσιακών της στοιχείων.

Ορισμένοι αναλυτές ανησυχούν ότι οι πρόσφατες κινήσεις στην αγορά ομολόγων υποδηλώνουν αυξανόμενους κινδύνους λάθους πολιτικής από τη Fed και άλλες κεντρικές τράπεζες, είτε αφαιρώντας τα κίνητρα πολύ αργά είτε στρέφοντας πολύ γρήγορα σε αυστηρότερη πολιτική.

Αλλά άλλοι πιστεύουν ότι οι εξελίξεις απλώς αντανακλούν ευρύτερη αβεβαιότητα και οι επενδυτές χαλαρώνουν θέσεις με απώλεια χρήματος καθώς η Fed και άλλες κεντρικές τράπεζες προετοιμάζονται για ένα ευρύτερο φάσμα πιθανών σεναρίων πολιτικής το 2022 και μετά.

«Οι επενδυτές προσπαθούν να διορθώσουν θέσεις που τοποθετήθηκαν με βάση προηγούμενα θέματα και πεποιθήσεις», είπε ο κ. Vogel.

Η αστάθεια στις αγορές επιτοκίων δεν έχει επηρεάσει ακόμη ευρύτερες αγορές περιουσιακών στοιχείων, όπως οι μετοχές των ΗΠΑ. Και οι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι αυτό το απρόβλεπτο μπορεί να συνεχιστεί έως ότου η εικόνα του πληθωρισμού είτε επικυρώσει είτε διαψεύσει τις αρχικές προσδοκίες ότι οι πρόσφατες αυξήσεις τιμών θα υποχωρούσαν χωρίς απάντηση πολιτικής.

«Οι κεντρικές τράπεζες και οι αγορές αρχίζουν να αποκλίνουν ως προς την απόκρισή τους στις πληθωριστικές πιέσεις και είναι πολύ απίθανο να είναι όλες σωστές», δήλωσε ο Jim Reid, στρατηγικός αναλυτής της Deutsche Bank.