Philoxenia-Hotelia – Το εκθεσιακό comeback που περίμενε ο τουριστικός κόσμος

Σε ένα απόλυτα ασφαλές υγειονομικά περιβάλλον επιχειρηματίες του τουρισμού, hosted buyers από 28 χώρες, αλλά και απλοί επισκέπτες που αναζητούν πληροφορίες για την επόμενη ταξιδιωτική τους απόδραση, θα ξανασυναντηθούν δίνοντας τον παλμό μιας έκθεσης που 36 χρόνια τώρα αποτελεί συνώνυμο του τουριστικού επιχειρείν.

Η Philoxenia για μια ακόμη φορά θα αφουγκραστεί την παγκόσμια τουριστική αγορά και θα συντονιστεί με τις ανάγκες του επαγγελματία και τις επιθυμίες του ταξιδιώτη, ώστε να μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη προορισμών, εμπειριών και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Μάλιστα, η φετινή διοργάνωση στέλνει μηνύματα αισιοδοξίας μετά τις εντυπωσιακές αντοχές που έδειξε ο τουρισμός το καλοκαίρι που πέρασε, αλλά και τις ελπιδοφόρες προοπτικές του για την επόμενη σεζόν.

Τιμώμενος ο δήμος Επιδαύρου

Τιμώμενος δήμος της Philoxenia θα είναι ο δήμος Επιδαύρου, μια περιοχή προικισμένη τόσο με κορυφαίους ιστορικούς χώρους όσο και με ήπια τουριστική ανάπτυξη με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Παράλληλα, δήμοι και Περιφέρειες από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να αναδείξουν τις αρετές των προορισμών τους.

Η φετινή δυναμική της Philoxenia αποτυπώνεται, πέραν των ποιοτικών και ποσοτικών της χαρακτηριστικών, και μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων με θεματικές παρουσιάσεις, ημερίδες, workshops και φυσικά, με το κορυφαίο για την αξιοπιστία του, Hosted Buyers Ρrogram.

Ξεχωριστή θέση στη Philoxenia έχει το καθιερωμένο της συνέδριο, που φέτος έχει θέμα «Τουρισμός Εμπειρίας: Αναζητώντας την αυθεντικότητα» και εστιάζει το ενδιαφέρον του στην ανάγκη κατανόησης και αξιολόγησης της τουριστικής εμπειρίας, καθώς και στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να διαμορφωθεί για έναν τόπο, ώστε να είναι ελκυστική στον επισκέπτη.

Τα τελευταία χρόνια οι ταξιδιώτες προσανατολίζονται σε μια πιο ουσιαστική σχέση με τον προορισμό που επέλεξαν, έχοντας τη διάθεση να γνωρίσουν καλύτερα την ιστορία, την κουλτούρα, τη φύση και τους ανθρώπους του. Υπάρχει δηλαδή μια τάση αναζήτησης για πιο βιωματικές δραστηριότητες που εμπεριέχουν το στοιχείο της ανακάλυψης, της εμβάθυνσης στην εμπειρία του διαφορετικού, του συγχρωτισμού με τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας και του ιδιαίτερου πολιτισμού τους.

Δριμύτερη επανέρχεται η Hotelia

Παράλληλα με τη Philoxenia επιστρέφει και η Διεθνής Έκθεση Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού Hotelia. Η επανεκκίνηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, η βιώσιμη και η ασφαλής λειτουργία τους, καθώς και νέες συνεργασίες που αναβαθμίζουν και ενισχύουν το τουριστικό προϊόν θα αποτελέσουν το φετινό πλαίσιο της διοργάνωσης. Άλλωστε, σε ένα περιβάλλον που ένιωσε τους έντονους κραδασμούς της πανδημίας, τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύματα καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τις προτεραιότητες τους.

All About Café και All About Gastronomy

Στο πλαίσιο της Hotelia θα αναπτυχθούν δύο θεματικές ενότητες, η All About Café, μια πρωτότυπη και καινοτόμα ενότητα αφιερωμένη στην τέχνη της δημιουργίας καφέ και η All About Gastronomy, με τη γαστρονομία να πρωταγωνιστεί.

Το All About Café διοργανώνεται για τέταρτη χρονιά, ενημερώνοντας διαδραστικά τον κόσμο για τον καφέ που έχει εξελιχθεί σε επιστήμη. Υπό τη σκέπη του θα φιλοξενήσει δύο υποενότητες: την All About Café – The Workshops, με καταξιωμένους επαγγελματίες στον χώρο του καφέ και διακεκριμένους baristas να δίνουν τα φώτα τους στο κοινό μέσα από μια σειρά σεμιναρίων και παρουσιάσεων και την All About Café – Latte Art ThrowDown competition, όπου baristas από όλη την Ελλάδα δίνουν ραντεβού για έναν φιλικό διαγωνισμό δεξιοτεχνίας με θέμα την τέχνη του Latte.

Στη θεματική All About Gastronomy το ελληνικό πρωινό, συνώνυμο φιλοξενίας της χώρας, θα βρεθεί στο επίκεντρο. Η ελληνική «Καλημέρα» βρίσκει τη θέση της στο… τραπέζι της ειδικά σχεδιασμένης dining area του περίπτερου 9 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών της Hotelia θα παρουσιαστούν γεύσεις, ιδέες, μοναδικοί συνδυασμοί, έτοιμες λύσεις, καινοτόμα προϊόντα, βραβευμένοι παραγωγοί με θέμα GreekBreakfast=tastefulhospitality. Παράλληλα, θα αναδειχθούν όλες οι τάσεις και οι νέες εφαρμογές στον κλάδο της γαστρονομίας που ενισχύθηκαν και εδραιώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας μέσα από τις γευστικές δημιουργίες της ομάδας των φιλοξενούμενων chef σε οκτώ μοναδικές εκδηλώσεις – γευστικά ταξίδια.

Το εκθεσιακό «δίδυμο» των Philoxenia-Hotelia διοργανώνεται από τη ΔΕΘ-Helexpo.