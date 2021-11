Τι σημαίνει το MoU Ιατρικού Κέντρου και Βιοϊατρικής

Η ανακοίνωση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Ιατρικού Κέντρου και Βιοϊατρικής αποτελεί ένα ακόμη επεισόδιο στη μάχη των Ομίλων της ιδιωτικής υγείας και των ασφαλιστικών εταιρειών, αφενός, να κερδίσουν μερίδια αγοράς και αφετέρου, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη στις μεταξύ τους συνεργασίες.

Η αρχή έγινε με το fund της CVC που, μεταξύ άλλων, απέκτησε ηγετική θέση στις γενικές κλινικές -εξαγοράζοντας τον Όμιλο Υγεία, το Metropolitan και το Iaso General– ιδιαίτερα στην Αττική, που αποτελεί τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας.

Τάσεις έντονης συγκέντρωσης παρατηρήθηκαν ωστόσο και στον ασφαλιστικό κλάδο, καθώς μέσα στο 2021 η Generali εξαγόρασε την AXA και η NN τη MetLife.

Και ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες φοβούνται έντονες στρεβλώσεις στην αγορά των καλύψεων υγείας εξαιτίας των όσων συμβαίνουν στις κλινικές, αντίστοιχες διαμαρτυρίες έχουν αρχίσει να εκφράζονται και από την αντίπερα όχθη: «Μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού ασφαλιστικές εταιρείες ελέγχουν σήμερα το 80%-90% των συμβολαίων υγείας» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Κόντρα στη λογική των συγκεντρώσεων της αγοράς τάσσονται (ανεπίσημα) για τους δικούς τους λόγους και άλλες πλευρές, όπως π.χ. πολλοί γιατροί που φοβούνται μειώσεις στις αμοιβές τους, αλλά και ασφαλιστικά δίκτυα, τα οποία θα έχουν να επιλέξουν την προώθηση προϊόντων υγείας λιγότερων εταιρειών.

Τα πράγματα μπλέκονται ακόμη περισσότερο, λόγω της δρομολογούμενης εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC, το οποίο θα κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας και τη δεύτερη θέση στα ασφαλιστικά συμβόλαια της συγκεκριμένης κατηγορίας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι για το συγκεκριμένο deal, ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και Όμιλοι Υγείας (μεταξύ των οποίων και το Ιατρικό Κέντρο) είναι διατεθειμένοι να εναντιωθούν ενόψει της εξέτασής του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού (DG Comp).

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, ήρθε να προστεθεί η χθεσινή ανακοίνωση του Ιατρικού Κέντρου και της Βιοϊατρικής περί «μνημονίου στρατηγικής συνεργασίας». Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, προσοχή θα πρέπει να δοθεί, μεταξύ άλλων, στο ότι:

Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών, αλλά επί του παρόντος μόνο καλή πρόθεση να συνεργαστούν. Δεν αναφέρεται πουθενά στην ανακοίνωση το ζήτημα μιας ενδεχόμενης μετοχικής (μερικής ή και συνολικής) σύμπραξης μεταξύ των δύο Ομίλων. Η συνεργασία των δύο Ομίλων «βγάζει νόημα», καθώς σε σημαντικό βαθμό ασκούν συμπληρωματικές εργασίες (στις κλινικές το Ιατρικό, στα διαγνωστικά κέντρα η Βιοϊατρική), ενώ παράλληλα μπορούν να εκμεταλλευθούν συνέργειες και οικονομίες κλίμακας, αλλά και να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη στη συνεργασία τους με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Μετά τη συνεργασία (εφόσον αυτή τελικά συμφωνηθεί), ένα από τα επιχειρήματα που αναμένεται να προβληθούν από το δίδυμο Ιατρικού-Βιοϊατρικής είναι το ελληνικό ιδιοκτησιακό καθεστώς των δύο Ομίλων, το οποίο μάλιστα έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ασφαλιστικές εταιρείες-κλινικές

Το μόνο βέβαιο είναι ότι στην Ελλάδα, η ασφαλιστική κάλυψη στα προϊόντα υγείας είναι χαμηλή, γεγονός που πλήττει τα συμφέροντα και των δύο κλάδων. Εκτιμάται ότι μόλις το 10% των ιδιωτικών δαπανών υγείας περνάει μέσα από τις αποζημιώσεις της ιδιωτικής ασφάλισης, με αποτέλεσμα τα ελληνικά νοικοκυριά να δαπανούν το μεγαλύτερο ποσό «από την τσέπη τους» (out of the pocket).

Μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και ιατρικών ομίλων υπάρχουν σχέσεις συνεργασίας, αλλά και αρκετά διαφορετικές προσεγγίσεις για το πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το θέμα.