Ο Ερντογάν εμφανίστηκε, διαψεύδει τις φήμες για την υγεία του και διώκει όσους τις διέσπειραν

Mε μία φωτογραφία από τα σημερινά διαπιστευτήρια του νέου πρέσβη της Λιθουανίας, Ρίτσαρντας Ντεγκούτις, στην Άγκυρα, διαψεύδει κατηγορηματικά η τουρκική προεδρία τις φήμες που διακινήθηκαν από το πρωί στα κοινωνικά δίκτυα, για την κατάσταση της υγείας του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Οι φωτογραφίες, που δημοσιοποιήθηκαν στον επίσημο λογαριασμό του Τούρκου προέδρου, δείχνουν τον Ερντογάν να δέχεται την επιστολή διαπίστευσης του Λιθουανού πρέσβη και να φωτογραφίζεται μαζί του.

President @RTErdogan received Ambassador Ričardas Degutis of Lithuania at the Presidential Complex. pic.twitter.com/aDzGDWZEET

— Turkish Presidency (@trpresidency) November 3, 2021