Παπανδρέου: Να συνεχίσουμε έναν αγώνα που θα αλλάξει οριστικά τη μοίρα Eλλήνων και Ελλάδας

«Πρέπει να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε η Φώφη Γεννηματά, με τη γενναία της προσπάθεια, την προσωπική, αλλά και για την παράταξη, με το πλεόνασμα ήθους που άφησε ως παρακαταθήκη, και να συνεχίσουμε έναν αγώνα που θα αλλάξει οριστικά τη μοίρα των Ελλήνων και της χώρας. Να ξανακάνουμε τη δημοκρατική προοδευτική παράταξη μεγάλη και ισχυρή. Καταλύτη ανατροπής της σημερινής πολιτικής πραγματικότητας, που μας έχει οδηγήσει σε τέλμα, με ευθύνη και της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ».

Αυτά σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας του Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Παπανδρέου, ξεκινώντας απόψε Παρασκευή την ομιλία του σε πολιτική συγκέντρωση, στον Πύργο.

Όπως πρόσθεσε ο υποψήφιος για την προεδρία του ΚΙΝ.ΑΛ., «σήμερα, αναδεικνύεται και πάλι η σημασία των αρχών, των αξιών και των ιδανικών της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης, σήμερα που οι ηγεσίες της δεξιάς ΝΔ και του αριστερού ΣΥΡΙΖΑ, αδυνατούν να προσφέρουν ελπίδα και προοπτική, γιατί η μεν της ΝΔ παραμένει βαθιά συντηρητική και πελατειακή, η δε του ΣΥΡΙΖΑ, αποδείχθηκε ο καλύτερος μαθητής αυτού του παιχνιδιού. Και φαίνεται πια η αδυναμία τους, να προσφέρουν ένα όραμα και μια ρεαλιστική πρόταση που να πηγαίνει τους Έλληνες και τη χώρα μπροστά, με σιγουριά και ασφάλεια στον σύνθετο και γεμάτο προκλήσεις κόσμο».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Γιώργος Παπανδρέου ανέφερε ότι «καλούμαστε, να αντιμετωπίσουμε με σθένος τις σημερινές αλλά και τις επερχόμενες κρίσεις. Καλούμαστε όμως, για να έχουμε την εθνική ικανότητα να ανταπεξέλθουμε στις εξελίξεις αυτές, να ορθώσουμε θεσμούς δημοκρατικούς, λειτουργικούς, με διαφάνεια και λογοδοσία, με γνώμονα τον άνθρωπο και το κοινό καλό. Να συνεχίσουμε δηλαδή, τις μεγάλες αλλαγές που χαρακτήρισαν την πορεία μας ως παράταξη. Να συγκρουστούμε με τα κακώς κείμενα μιας πολιτείας αιχμάλωτης σε παλιές νοοτροπίες και πρακτικές».

Επίσης, ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «χρειαζόμαστε πρώτα απ’ όλα το θάρρος για μια ριζοσπαστική πολιτική, που να καινοτομεί, να βλέπει μπροστά, να προωθεί νέες ιδέες, τολμηρή σκέψη και δημιουργική φαντασία».

«Αυτό μπορεί να το εγγυηθεί η παράταξή μας» συνέχισε. «Το έχουμε αποδείξει. Αλλά δεν αρκεί. Εμείς πρέπει και θα παλέψουμε και θα εγγυηθούμε μια μετάβαση, με ριζικές αλλαγές».

Αναφερόμενος στις εσωκομματικές εκλογές στο ΚΙΝΑΛ, ο Γιώργος Παπανδρέου τόνισε ότι «έχουμε καθήκον, να φέρουμε ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας στον Ελληνικό λαό»:

«Σήμερα, το Κίνημά μας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς τα προβλήματα που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια, έχουν μετατραπεί σε παθογένεια με υπαρξιακά χαρακτηριστικά. Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτοχοι. Η παράταξη είμαστε όλοι εμείς. Εμείς, που μέσα και έξω από τα κομματικά όρια, παλεύουμε για τη δημοκρατία, την ανοιχτή κοινωνία, την ισότητα, τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα, τη λογοδοσία, τη διαφάνεια».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή, απαιτείται ενότητα γύρω από ένα αξιακό πλαίσιο και πρωτοβουλίες που θα δημιουργήσουν όσμωση με την κοινωνία, με τους πολίτες, χωρίς διαμάχες και ρητορικές που τρέφουν την εσωστρέφεια, που με τη σειρά της μας κατατάσσει σε παράταξη μικρή».

Ακόμη, είπε ότι «με τη γνώση και την εμπειρία της ιστορικής μας πορείας, και με την εγγύηση της μεγάλης προσφοράς της παράταξής μας στην ελληνική κοινωνία και στην χώρα, να επιβεβαιώσουμε για ακόμη μια φορά, αλλάζοντας τη μοίρα της παράταξης, ότι είμαστε ικανοί, να αλλάξουμε ριζικά και τη χώρα, προσφέροντας μια μεγάλη αγκαλιά προς όλους τους δημοκράτες συμπολίτες μας».

Επίσης, ο Γιώργος Παπανδρέου, ανέφερε ότι πρέπει «να οικοδομήσουμε μια προοδευτική παράταξη που θα ανταποκριθεί αποτελεσματικά, με όραμα και ρεαλισμό, στο ιστορικό της χρέος, μια παράταξη που θα προτείνει μια προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη συντηρητική, μια πρόταση που θα απαντά ουσιαστικά και αποτελεσματικά στον συντηρητικό διπολισμό που συντηρούν οι ηγεσίες της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ».

Αύριο Σάββατο ο Γιώργος Παπανδρέου θα μεταβεί στο Αγρίνιο, όπου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, θα μιλήσει στις 12:00 το μεσημέρι σε πολιτική συγκέντρωση, ενώ στις 15:00 θα επισκεφθεί το εργατικό κέντρο Ναυπάκτου και θα συναντηθεί με τη διοίκηση και εκπροσώπους των εργαζομένων.

