Ερντογάν: Ποια κατηγορία θα αντιμετωπίσουν όσοι τον… «πέθαναν» στο Twitter

Μήνυση κατά προσώπων που διακίνησαν στα social media «αβάσιμους ισχυρισμούς» για την κατάσταση της υγείας του, με το hashtag «#dead», κατέθεσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Τη μηνυτήρια αναφορά υπέβαλλε ο δικηγόρος του Ερντογάν, Χουσεΐν Αϊντίν, υποστηρίζοντας πως ο συγκεκριμένοι χρήστες διέπραξαν το αδίκημα της «προσβολής του προσώπου του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας». Ο Αϊντίν δήλωσε στα τουρκικά ΜΜΕ πως: «Κρίθηκε απαραίτητο να εντοπιστούν οι χρήστες που προχώρησαν στις απαράδεκτες αυτές αναρτήσεις, προκειμένου να διενεργηθεί έρευνα και να αποδοθούν ευθύνες».

Ενδιαφέρον έχει τα όσα σχολίασε ο δημοσιογράφος της αντικυβερνητικής εθνικιστικής εφημερίδας Γενίτσαγ, Ορχάν Ουγούρογλου, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, το πρωί χθες. «Τελικά ο Ερντογάν εμφανίστηκε! Έφτασε στο αεροδρόμιο της Άγκυρας, ενώ αργότερα το απόγευμα έκανε και δηλώσεις σε δημοσιογράφους. Στις δηλώσεις διακρινόταν μια κούραση και κατά κάποιο τρόπο ήταν απολογιστικές. Δηλαδή, τόσα νοσοκομεία κάναμε, τόσους δρόμους τόσες γεωτρήσεις φυσικού αερίου κλπ».

Προφανώς δεν συνέβη κάτι σοβαρό στην υγεία του. Αλλά το ότι χρειάστηκαν πάνω από 12 ώρες για να υπάρξει μια έστω έμμεση διάψευση από την Προεδρία, δείχνει πως κάτι συνέβη.

Αρχικά η πρώτη διάψευση ήρθε από ένα δημοσιογράφο ο οποίος έγραψε το μεσημέρι σήμερα τα εξής: «Το επιβεβαίωσα. Σίγουρη πληροφορία. Από χτες μέχρι σήμερα σίγουρα δεν υπήρξε οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας του ΠτΔ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν’».

Η Γενική Διεύθυνσης Ασφάλειας, ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης πως εντοπίστηκαν 30 χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα που διακινούσαν fake news, για την κατάσταση της υγείας του Τούρκου προέδρου, υπό το hashtag «#dead».

Νωρίτερα απάντηση στις φήμες έδωσε ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν, παρουσιάζοντας βίντεο που παρουσίαζε τον Ταγίπ Ερντογάν να εξέρχεται της προεδρικής λιμουζίνας.

Στη συνέχεια η τουρκική προεδρία δημοσιοποίησε στα κοινωνικά δίκτυα, φωτογραφίες από την τελευτή διαπίστευσης του νέου πρέσβη της Λιθουανίας στην Άγκυρα, Ρίτσαρντας Ντεγκούτις.

President @RTErdogan received Ambassador Ričardas Degutis of Lithuania at the Presidential Complex. pic.twitter.com/aDzGDWZEET

— Turkish Presidency (@trpresidency) November 3, 2021