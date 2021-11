Ο ΟΗΕ απαιτεί να διενεργηθεί έρευνα μετά την επίθεση εναντίον κυανοκράνων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε «σθεναρά» χθες Πέμπτη την «απαράδεκτη επίθεση» εναντίον αιγυπτίων κυανόκρανων τη Δευτέρα από τη φρουρά του προέδρου Φοστάν-Αρκάνζ Τουαντερά, αξιώνοντας να διενεργηθεί έρευνα για το επεισόδιο.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντόνιο Γκουτέρες, υπενθύμισε ότι «οι επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών που συμμετέχουν σε ειρηνευτικές αποστολές των Ηνωμένων Εθνών μπορεί να συνιστούν έγκλημα πολέμου», καλώντας να «διενεργηθεί έρευνα για αυτή την απαράδεκτη επίθεση ώστε οι δράστες να λογοδοτήσουν γρήγορα για τις πράξεις τους», σύμφωνα με δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα ο εκπρόσωπός του, ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

The @UN Secretary-General strongly condemns the attack by the Presidential Guard of the Central African Republic against a #MINUSCA vehicle in Bangui, on Monday, which resulted in the wounding of ten (10) unarmed, newly deployed, Egyptian peacekeepers.https://t.co/NwM5MKl0qV

— MINUSCA (@UN_CAR) November 4, 2021