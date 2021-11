Νεκροί και τραυματίες σε επιθέσεις εναντίον των Ταλιμπάν στην Τζαλαλάμπαντ – Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας των Ταλιμπάν σκοτώθηκαν και άλλα τρία τραυματίστηκαν σε σειρά επιθέσεων στην πόλη Τζαλαλάμπαντ του ανατολικού Αφγανιστάν, ανέφεραν χθες Κυριακή ιατρικές πηγές, τοπικοί αξιωματούχοι και κάτοικοι.

Ένοπλοι πυροβόλησαν και σκότωσαν τουλάχιστον τρία μέλη των Ταλιμπάν στη συνοικία Μπεχμπούντ, ενώ άλλα τρία τραυματίστηκαν σε δύο εκρήξεις σε άλλο τμήμα της πόλης, δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο νοσοκομειακή πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Τοπικός αξιωματούχος, ο Χανίφ Νανγκαρχάρι, επιβεβαίωσε πως τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας των Ταλιμπάν τραυματίστηκαν έπειτα από δύο εκρήξεις και πυρά όπλων στην Τζαλαλάμπαντ. Υποστήριξε πως άλλοι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εσωτερικές συγκρούσεις, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

At least three dead & three injured in twin blast in eastern Afghanistan, AP#Afghanistan #Jalalabad #Blast #BREAKING #twinblast #afghanblast pic.twitter.com/QNnG0CN18n

— Muhammad Ali (@muhammadaliskd1) November 7, 2021