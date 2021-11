Ηγέτης των ανταρτών Ορόμο υπόσχεται πως η νίκη είναι «πολύ κοντά» στην Αιθιοπία

Ηγέτης ένοπλης οργάνωσης της φυλής Ορόμο, η οποία συμμάχησε πριν από μερικούς μήνες με τους αντάρτες από την Τιγκράι στον πόλεμο εναντίον των στρατευμάτων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι οι μαχητές της έχουν φθάσει κοντά στην πρωτεύουσα, υποσχόμενος ότι το τέλος της σύρραξης στην Αιθιοπία είναι «πολύ κοντά», εν μέσω εντατικών διπλωματικών προσπαθειών τις τελευταίες ημέρες.

Ο Στρατός Απελευθέρωσης των Ορόμο (Oromo Liberation Army, OLA) ανακοίνωσε τον Αύγουστο πως συμμαχεί με το Μέτωπο Απελευθέρωσης του Λαού της Τιγκράι (TPLF), που πολεμά από τον Νοέμβριο του 2020 εναντίον των κυβερνητικών δυνάμεων στο βόρειο τμήμα της δεύτερης πολυπληθέστερης αφρικανικής χώρας.

Το TPLF και ο OLA, οργανώσεις που η Αντίς Αμπέμπα χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές», υποστήριξαν την τελευταία εβδομάδα πως κατέλαβαν αρκετές πόλεις-κλειδιά στην πολιτεία Αμχάρα και δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να κινηθούν εναντίον της πρωτεύουσας.

«Αυτό για το οποίο είμαι σίγουρος είναι πως όλο αυτό θα τελειώσει πολύ σύντομα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο στρατιωτικός ηγέτης του OLA, ο Τζαλ Μάρο, προσθέτοντας «προετοιμαζόμαστε να εξαπολύσουμε κι άλλη επίθεση».

#ETHIOPIA: Oromo Liberation Army commander Jaal Marroo warned of a new offensive and predicted the war would end “very soon.” @AFP

Jaal Marroo says his troops are near the capital and preparing another attack. pic.twitter.com/kNonxTbLlo

— Horn24 (@Horn244) November 8, 2021