Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας κατηγορεί τον Πούτιν για τη μεταναστευτική κρίση στα σύνορα με τη Λευκορωσία

Στον πρόεδρο της Λευκορωσίας και της Ρωσίας ρίχνει το φταίξιμο για όσα συμβαίνουν στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας, ο Ματέους Μοραβιέτσκι.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, ο Αλεξάντερ Λουκασένκο, στενός σύμμαχός του Βλαντιμίρ Πούτιν, ενορχηστρώνει την μεταναστευτική κρίση, αλλά από πίσω του βρίσκεται η Μόσχα.

Από την πλευρά του ο ηγέτης της Λευκορωσίας αρνείται τους ισχυρισμούς ότι στέλνει ανθρώπους πέρα από τα σύνορα ως εκδίκηση για τις κυρώσεις της ΕΕ.

Την ίδια ώρα τουλάχιστον 2.000 μετανάστες είναι εγκλωβισμένοι στα σύνορα των δυο χωρών σε συνθήκες παγετού.

Βίντεο δείχνουν πλήθη ανθρώπων που βρίσκονται από την πλευρά της Λευκορωσίας να προσπαθούν να παρακάμψουν το συρματόπλεγμα για να περάσουν στην Πολωνία με τις δυνάμεις ασφαλείας να τους αποτρέπουν.

