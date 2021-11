Συνάντηση Δένδια με Πάιατ: Οικοδομούμε στη δυναμική του Στρατηγικού Διαλόγου

Με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, συναντήθηκε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. «Συζητήσαμε για θέματα ελληνοαμερικανικής στρατηγικής συνεργασίας και για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει, σε ανάρτησή του στο Twitter, ο κ. Δένδιας μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών.

Σε αντίστοιχη ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ αναφέρει πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε «εξαιρετική ενημέρωση για την εκτεταμένη μας ατζέντα με την Ελλάδα, από την ενίσχυση της ασφάλειας και της ευημερίας στα Δυτικά Βαλκάνια έως τα κοινά μας συμφέροντα στη Μαύρη Θάλασσα, την Ανατολική Μεσόγειο και την προσέγγισή μας στη Διάσκεψη του Παρισιού για τη Λιβύη – οικοδομούμε στη δυναμική του Στρατηγικού Διαλόγου»

Great update w/@NikosDendias on our expansive agenda w/Greece, from reinforcing security & prosperity in the Western Balkans to our shared interests in the Black Sea, EastMed & our approach to the #ParisConference on Libya–we’re building on the momentum of the Strategic Dialogue. pic.twitter.com/qzNuDfQIsr

